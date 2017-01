Sfârşit de aventură pentru Sorana Cîrstea

« Alte stiri din categoria Sport

Sorana Cîrstea a fost eliminată în optimile de finală ale Openului Australiei, fiind învinsă în două seturi, 6-2, 6-3, de spaniola Garbiñe Muguruza, a şaptea favorită a competiţiei, într-o partidă disputată ieri la Melbourne.

Cîrstea (26 ani, locul 78 WTA) va fi recompensată cu un cec în valoare de 220.000 dolari australieni şi 240 de puncte WTA, după ce a acces în premieră în această fază la turneul de Mare Şlem de la antipozi.

Sorana Cîrstea a recunoscut că esenţial a fost faptul că nu mai jucase până duminică împotriva Garbiñei Muguruza. „Nu am avut probleme cu stilul adversarei, pot să joc şi cu jucătoare agresive şi cu cele defensive. Ce m-a deranjat este faptul că nu o cunoşteam, am jucat pentru prima dată şi mi se întâmplă să fiu stingheră în astfel de situaţii. Însă, mie nu mi-a ieşit jocul, asta a făcut diferenţa. Ştiam că serveşte bine, iar eu am avut câteva oportunităţi pe care nu le-am fructificat. Pe începutul setului doi am avut 1-0, minge de break şi apoi 40-0. Dacă făceam 3-0 atunci, era altceva. Au fost câteva momente care mi-au scăpat şi îmi asum. Trebuia să o fac pe Muguruza să joace mai mult, să fiu mai constantă”, a declarat românca.

Sorana Cîrstea mai susţine că a încercat să se concentreze pe planul de joc, dar lucrurile nu au ieşit cum şi-a dorit. „Am început meciul jucând prea mult cu serviciul doi, ştiam că Muguruza va returna bine. Apoi când am început să joc cu primul, lucrurile au decurs altfel. Cred că începutul a fost cel care m-a costat, am făcut foarte multe greşeli. Am fost de multe ori lentă pe picioare şi nu am venit aşa cum trebuie la minge. La mine, pentru că lovesc destul de tare, orice mică diferenţă de poziţionare se resimte, nu mai am aceeaşi consistenţă”, a mai spus jucătoarea care bate la porţile Top 50.

În meciul de ieri, Sorana Cîrstea a acuzat şi probleme medicale: „Am avut o băşică în palmă care mă chinuie de la începutul săptămânii. Am pierdut puţin din feeling, pentru că e greu să menţii un bandaj în acea zonă”, a spus Sorana Cîrstea.

Reprezentanta Românei reuşise anterior două calificări în turul al treilea la Melbourne, cu ocazia ediţiilor din 2012 şi 2013. Cea mai bună performanţă la un turneu de Mare Şlem pentru Sorana Cîrstea rămâne însă sfertul de finală din 2009, de la Roland Garros.

Final de drum şi pentru Tecău şi Mergea

Românii Horia Tecău şi Florin Mergea, în perechi diferite, au fost eliminaţi ieri în optimile probei masculine de dublu.

Tecău şi olandezul Jean-Julien Rojer, capi de serie 11, au fost învinşi cu 7-6 (7/5), 7-6 (7/5) de cuplul australian Marc Polmans/Andrew Whittington, după o oră şi 43 minute de joc.

Florin Mergea şi britanicul Dominic Inglot, capi de serie 16, s-au înclinat la rândul lor în trei seturi, 2-6, 7-5, 6-2, în faţa principalilor favoriţi ai probei de dublu de la Melbourne, francezii Nicolas Mahut şi Pierre-Hugues Herbert, la capătul unui meci care a durat două ore şi două minute.

Pentru participarea la această probă, cele două perechi eliminate au fost recompensate cu câte un cec în valoare de 40.000 de dolari australieni şi 180 de puncte ATP.

Românii Irina-Camelia Begu şi Horia Tecău s-au calificat în turul al doilea al probei de dublu mixt din cadrul Openului Australiei la tenis, în urma victoriei în două seturi, 6-3, 6-4, înregistrată în faţa cuplului Vania King (SUA)/Aisam-Ul-Haq Quareshi (Pakistan), sâmbătă la Melbourne.

Begu şi Tecău, care s-au impus după 61 minute de joc, vor întâlni în faza următoare a competiţiei perechea compusă din americanca Abigail Spears şi columbianul Juan Sebastian Cabal, învingătoare cu 6-4, 7-6 (7/4) în faţa cehilor Lucie Hradecka şi Radek Stepanek, favoriţii 7 în această probă.

Tot sâmbătă, în proba de dublu feminin, perechea Raluca Olaru (România)/Olga Savciuk (Ucraina) s-a înclinat în trei seturi, 7-6 (7/5), 7-6 (4/7), 6-4, în faţa cuplului Raquel Atawo (SUA)/Yifan Xu (China), cap de serie 11.