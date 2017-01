Budescu a ales liniştea de la Astra

« Alte stiri din categoria Sport

Tehnicianul Marius Şumudică a declarat că atacantul Constantin Budescu a ales să rămână la Astra Giurgiu deoarece are nevoie de linişte şi confort. Şumudică a adăugat că nu se va rata transferul lui Budescu, deoarece va dormi în cameră cu el.

„Mi-am dorit foarte mult ca el să rămână la Astra. Eram sigur că e cel mai mare câştig. Nu-l mai scap, că doarme cu mine în cameră. Actele erau la redactat, le scoteau acum, s-au înţeles, sunt oameni de cuvânt. Îl cunosc pe Budescu, este un om pentru care nu prea contează acum partea materială. Budescu este de foarte mult timp la Astra. Are nevoie de confort, de linişte, la noi o are, nu îl interesează foarte mult partea materială, dacă îl interesa câştiga mai mult de jumătate de milion pe an la Karabukspor. El a demonstrat că poate ajuta foarte mult Astra”, a declarat Şumudică la Digisport.

Preşedintele grupării Astra Giurgiu, Dănuţ Coman, a declarat, luni, că atacantul Constantin Budescu este în proporţie de 90% jucătorul echipei campioane, subliniind că acesta va semna pe doi ani şi jumătate şi va putea pleca la altă formaţie în orice perioadă de mercato.

Tot luni, finanţatorul vicecampioanei, Gigi Becali, a declarat că a renunţat la transferul mijlocaşului Constantin Budescu. Becali a precizat că a acceptat toate condiţiile puse de Budescu, i-a trimis contractul cu Steaua, aşa cum a cerut jucătorul, dar acesta s-a folosit de act pentru a forţa mâna celor de la Astra să-i dea mai mulţi bani.

În această iarnă, Budescu şi-a reziliat contractul cu gruparea Dalian Yifang şi a fost dorit de patru cluburi, Steaua Bucureşti, Steaua Roşie Belgrad, Karabukspor şi Astra Giurgiu. El se află cu Astra în cantonament în Cipru.

Budescu a jucat în perioada 2011-2016 pentru Astra Giurgiu în 177 de meciuri oficiale şi a înscris 66 de goluri. În ianuarie 2016, el a fost transferat în China, La Dalian Yifang, dar din vară a revenit la Astra, fiind împrumutat până în decembrie.