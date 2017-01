Proiect pentru echipa a doua

« Alte stiri din categoria Sport

După stagiul de pregătire din Antalya, conducerea FC Botoşani va mai renunţa la câţiva jucători.

„Acum avem 28 de jucători, dar vom păstra 24-25 de jucători. Avem dubluri pe toate posturile, ceea ce este bine. Încă nu am reuşit să avem acel atacant care să înscrie constant. Vedeţi că e o problemă generală. Şi Steaua s-a grăbit să ia doi jucători, pentru că era descoperită, Alibec şi Gnohere. E un compartiment problematic pentru toată lumea. Sperăm ca Benjamin Kuku să înscrie mai mult”, a declarat Şfaiţer.

FC Botoşani are în lot mai mulţi jucători sub 21 de ani dintre care maxim patru vor vor fi păstraţi pentru partea a doua a campionatului. Conducătorii FC Botoşani vor ca în vară să înfiinţeze echipa a doua, deoarece în afara jucătorilor tineri care fac parte acum din lot, mai sunt câţiva juniori remarcaţi de Leo Grozavu şi care vor fi promovaţi la echipa a doua. „Aceşti copii trebuie să joace. E păcat să-i ţinem pe margine. Avem patru-cinci valori, dar trebuie să joace. Ne gândim să-i împrumutăm pe unii şi le plătesc eu salariile. Din vară, categoric vom avea echipa a doua. Aşa cum suntem noi acum, am o bună viziune asupra viitorului nostru. Trebuie să ne gândim la echipa a doua şi să acordăm mare atenţie juniorilor”, a spus Valeriu Iftime, finanţatorul echipei.

Cel mai probabil, în partea a doua a sezonului, Leo Grozavu se va baza pe Olimpiu Moruţan, Lóránd Fülöp, Răzvan Greu şi Târnovan, toţi jucători sub 21 de ani.

