Schimbări importante în lotul FC Botoşani

Lotul FC Botoşani a suferit schimbări importante în cantonamentul din Antalya în ultimele zile.

Gruparea locală l-a transferat pentru 200.000 de euro şi un procent de 15% la un eventual transfer pe Willie Barbosa la echipa de liga secundă din Grecia, la Apollon Smyrnis.

În vârstă de 23 de ani, Willie a jucat în 12 meciuri, în Liga I, pentru FC Botoşani, în actuala stagiune şi a marcat două goluri.

Noua lui formaţie este favorită să promoveze în prima divizie, după ce nu a pierdut niciun meci în primele 12 etape. Cu 30 de puncte acumulate, Smyrnis este lider în liga secundă, cu două puncte avans faţă de a doua clasată, Lamia, şi cu patru în faţa locului trei, Aris. Primele două formaţii promovează.

Locul lui Willie a fost luat în cantonamentul din Antalya de un alt brazilian. Este vorba de Endrick dos Santos Parafita, un mijlocaş central care ultima oară a fost sub contract cu Apollon Limassol, care l-a împrumutat la AE Zakakiou. Aici, Endrick a evoluat 1.060 de minute în 14 jocuri. În 12 a fost titular, iar în două a intrat pe parcurs. Nu a marcat niciun gol, în schimb a încasat trei cartonaşe galbene. În Brazilia a jucat patru meciuri într-un sezon la Santa Rita (într-o ligă regională) şi două meciuri într-un an la Campinense (Liga a V-a).

În vârstă de 21 de ani, fotbalistul a semnat un contract valabil pe o perioadă de trei ani cu trupa pregătită de Leo Grozavu. „L-am urmărit mult. E venit în Europa de vara trecută. Sperăm să se adapteze şi la noi. E un jucător tânăr, de perspectivă. Noi să ştiţi că am avut ochi la jucătorii străini. În general am adus jucători buni: Ngadeu, Cabrera, Martinus. Sperăm ca Botoşani să fie doar o rampă de lansare pentru Endrick. Am încredere mare în el şi cred că nu mă va dezamăgi”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

Totodată, conducerea grupării locale a luat decizia de a-l ceda sub formă de împrumut pe Florin Plămadă la rivala CSM Poli Iaşi, locul fundaşului central fiind luat de Răzvan Tincu.

În vârstă de 30 de ani, Tincu, care s-a despărţit de Concordia Chiajna va îmbrăca pentru a treia oară în carieră tricoul FC Botoşani după perioadele 2009-2013 şi 2013-2015. Cornel Şfaiţer susţine că a apelat la Răzvan Tincu deoarece este un jucător cu experienţă şi pe care îl cunoaşte foarte bine antrenorul Leo Grozavu. „L-am împrumutat pe Plămadă pentru returul ăsta. Din vară, el mai are încă un an contract cu noi. L-am cooptat în lot pe Răzvan Tincu. Plămadă a revenit după accidentare şi şi-a exprimat dorinţa de a merge la Iaşi. L-am readus pe Tincu, un jucător cu experienţă şi care cunoaşte foarte bine clubul FC Botoşani, ştie grupul. Să vedem cine va juca. În meciurile amicale, Miron şi Cucu au jucat bine în centrul apărării, îl mai avem pe Burcă, un al jucător care a demonstrat la FC Botoşani”, a declarat Cornel Şfaiţer.

În această iarnă, echipa din Botoşani i-a mai transferat pe mijlocaşul Laurenţiu Buş (29 de ani) şi pe atacantul Benjamin Kuku (22 de ani), ambii de la ASA Târgu Mureş, pe mijlocaşul Alin Cârstocea (25 de ani) de la ACS Poli Timişoara, pe fundaşul Bogdan Unguruşan (33 de ani) de la Pandurii Târgu Jiu, dar şi pe portarul Alberto Cobrea (28 de ani) de la Dinamo.