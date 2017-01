Florin Andone vrea să rămână în Spania

« Alte stiri din categoria Sport

Prestaţiile bune pe care le are la Deportivo La Coruna l-au adus pe Florin Andone în atenţia mai multor cluburi din Premier League, dar şi a Fiorentinei. Atacantul român insistă, însă, că nu a primit vreo ofertă şi că nu-şi doreşte să plece la o altă echipă. „Într-una sunt transferat, ba în Anglia, ba în Italia, ba în Germania. Eu nu am văzut nicio ofertă, nu am avut în mână nicio ofertă, de la nicio echipă. Sunt jucătorul lui Deportivo, am cinci ani contract şi sunt foarte, foarte fericit aici. Într-una văd informaţii false despre mine în presă şi zvonuri care nu sunt adevărate”, a declarat jucătorul de 23 de ani, pentru Digi Sport.

Deşi nu a reuşit să marcheze în meciul pierdut în deplasare cu Eibar, scor 1-3, în care a ratat o mare ocazie, internaţionalul român e mulţumit de progresele făcute în acest sezon. „Cred că mi-am îmbunătăţit jocul în ultimele etape, am avut prestaţii mai bune. În ultimele 10 meciuri, am dat şapte goluri. Sper să mă menţin la acest nivel, pentru că muncesc din greu, trag din greu. Sunt serios în ceea ce fac şi sper să am rezultate pozitive şi în a doua parte a campionatului”, a explicat Andone.

Jucătorul a lăsat în urmă înfrângerea de sâmbătă şi se gândeşte la meciul pe care urmează să-l joace pe teren propriu cu Betis Sevilla. Atacantul de 23 de ani ar putea fi pentru prima oară adversarul lui Alin Toşca, proaspăt transferat de andaluzi. „Sper să joace, îl felicit pentru transfer. Mă bucur că a ajuns în Primera Division. O să-şi dea seama că este un campionat foarte puternic şi o să înveţe mult, o să crească mult. Sper ca să joace şi să nu aibă o zi bună, să câştigăm noi”, a declarat Andone.

Galicienii nu au mai câştigat de patru meciuri în campionat, astfel că un succes împotriva lui Betis devine obligatoriu, pentru ca Depor să se îndepărteze de zona periculoasă a clasamentului. În acest moment, La Coruna are 19 puncte, cu şase mai multe decât ocupanta primului loc retrogradabil, Sporting Gijon, care nu a jucat încă în această etapă. „Trebuie să ridicăm capul, să mergem înainte. Săptămâna viitoare avem meci cu Betis şi sper să câştigăm, pentru că acasă, în ultimele meciuri, am jucat mai bine şi am obţinut mai multe puncte”, a spus Florin Andone.

La prima sa stagiune în tricoul galicienilor, Florin Andone a marcat şapte goluri şi a oferit o pasă decisivă, în 20 de meciuri. La Coruna ocupă locul 16, cu 19 puncte, şase mai mult decât Sporting Gijon, ocupanta primei poziţii retrogradabile.