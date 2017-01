Ioan Andone cere întăriri

« Alte stiri din categoria Sport

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Ioan Andone, a declarat pe Aeroportul „Henri Coandă”, la întoarcerea din stagiul de pregătire din Spania, că aşteaptă transferul a doi jucători până la reluarea campionatului, el precizând că în caz contrar va fi foarte greu, deoarece formaţia sa este angrenată în toate cele trei competiţii interne.

„Mai aşteptăm doi jucători. Şi vor veni. Un mijlocaş ofensiv sigur vine, sper să treacă vizita medicală. Nu e un jucător din campionatul României. Şi după aceea vom vedea şi ce facem cu fundaşul central, pentru că soluţii nu prea sunt. Pistele pe care le-am avut pentru fundaş central au căzut, era şi Ivanov, şi un fundaş croat de picior stâng, dar nu am reuşit să facem transferurile din diferite motive. E greu, în vară parcă am găsit mai repede jucători să aducem. Mutu a propus jucători buni, chiar buni, dar dacă nu am putut să îi luăm, ce să facem? Singura problemă pe care mi-o fac este faptul că suntem angrenaţi în trei competiţii şi de asta mi-aş dori să aducem doi jucători”, a spus Andone.

Deşi nu i-a dezvăluit numele, mijlocaşul ofensiv la care a făcut referire tehnicianul este nigerianul Victor Obinna. Dănuţ Lupu, component al departamentului de scouting al FC Dinamo, a declarat ieri, că Obinna trebuie să treacă vizita medicală pentru a semna contractul, deoarece a avut în trecut probleme la un genunchi. În vârstă de 29 de ani, Obinna a evoluat în trecut la cluburile Chievo, Internazionale Milano, Malaga, West Ham United, Lokomotiv Moscova, MSV Duisburg şi ultima oară la SV Darmstadt, ultima clasată în Bundesliga.