Juniori trimişi să joace în Liga a II-a

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani se mai desparte de doi jucători. Conducerea tehnică a echipei a decis să-i cedeze sub formă de împrumut până în vară pe juniorii Alexandru Corban şi Andrei Chindriş la divizionarele secunde Rapid CFR Suceava şi Academia Clinceni.

Cei doi tineri de 18 ani, respectiv 17 ani, veniţi în toamna acestui an de la de la SC Bacău şi „U” Cluj au făcut parte din lotul cu care Leo Grozavu a făcut pregătirea centralizată în Antalya. „La finalul cantonamentului am decis că e mai bine ca ei să meargă să evolueze sub formă de împrumut până în vară la alte formaţii. Era foarte greu pentru ei să prindă lotul şi la această vârstă au nevoie de cât mai multe meciuri în picioare. Sunt convins că în vară vor reveni mult mai puternici la echipa noastră”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

Acesta a afirmat că deşi s-a dorit ca lotul să fie de doar 23-24 de jucători pentru partea a doua a campionatului, s-a decis în cele din urmă ca Leo să mizeze pe un lot format din 26 de jucători.

Tehnicianul a spus că este foarte mulţumit de lotul de jucători pe care se va baza în această a doua parte a campionatului, arătându-se încrezător că rezultatele vor fi la nivelul aşteptărilor. „Sunt mulţumit de lot. Am reuşit să ne dublăm pe toate posturile. Orice antrenor îşi doreşte jucători de calitate, dar la ce putem oferi în momentul de faţă din punct de vedere financiar sunt mulţumit. Avem băieţi de caracter, care s-au pregătit foarte bine şi sunt convins că vom face o a doua parte a campionatului foarte bună”, a menţionat antrenorul FC Botoşani.

Conducerea grupării locale a reuşit în această iarnă să-şi asigure serviciile jucătorilor Alberto Cobrea, Răzvan Tincu, Bogdan Unguruşan, Laurenţiu Buş, Alin Cârstocea, Endrick dos Santos Parafita şi Benjamin Kuku.