Victorie specială pentru Federer

Tenismanul elveţian Roger Federer, campionul ediţiei 2017 a Openului Australiei, a aşteptat patru ani şi jumătate pentru a câştiga un nou turneu de Mare Şlem, impunându-se în faţa marelui său rival Rafael Nadal, în cinci seturi (6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3), duminică la Melbourne, un succes pe care îl compară cu cel obţinut în 2009 pe zgura de la Roland Garros, relatează Agerpres.

Jucătorul din Țara Cantoanelor, în vârstă de 35 ani, câştigase ultimul său titlu de Mare Şlem în 2012 la Wimbledon, iar de atunci a ajuns de şapte ori în penultimul act şi a pierdut trei finale. „Magnitudinea acestui meci va rămâne specială. Nu pot să compar această victorie cu niciun alt titlu, cu excepţia celui de la Roland Garros, din 2009. Am aşteptat atât de mult timp pentru a câştiga «French Open». Am încercat, am eşuat, iarăşi am încercat şi iarăşi am eşuat. Dar până la urmă am reuşit. Am simţit puţin acelaşi lucru şi acum”, a declarat Federer după cucerirea celui de-al 18-lea său titlu de Mare Şlem.

Elveţianul a recunoscut, totodată, că succesul este cu atât mai important cu cât a fost obţinut în faţa „eternului său rival” Rafael Nadal, cu care a avut dueluri aprige în trecut. „Jocul său este complicat pentru mine. Este cea mai mare provocare pentru mine să joc împotriva luni. Aşa că este ceva foarte special să câştig împotriva lui, pentru că nu l-am mai învins de mult timp într-o finală de Mare Şlem, din 2007. Rafa are un loc special în cariera mea. El m-a făcut să fiu şi mai bun”, a adăugat cel supranumit „FedEx”.

Roger Federer are acum în palmares cinci titluri la Australian Open, turneu de care îl leagă amintiri frumoase. „Este un turneu la care a început totul pentru mine. Aici am jucat ca junior, în 1998, iar apoi calificările în 1999. Tot aici am câştigat şi primul meu meci la un turneu major, împotriva lui Michael Chang cred. Îmi place mereu să revin aici, în Australia”, mai spus campionul elveţian.

Revenire în Top 10

Cu punctele obţinute în Australia, Roger Federer a făcut un salt de şapte locuri în clasamentul celor mai buni tenismeni ai lumii, dat publicităţii de ATP, ocupând săptămâna aceasta poziţia a 10-a, cu 3.260 puncte.

Spaniolul Rafael Nadal, finalist la Melbourne, a urcat la rândul său trei locuri şi se află acum pe 6, cu 4.385 puncte.

Lider al acestei ierarhii se menţine britanicul Andy Murray, cu 11.540 puncte, urmat de sârbul Novak Djokovic, cu 9.825 puncte, în timp ce pe poziţia a treia a urcat Stanislas Wawrinka (5.695 puncte), elveţianul devansându-l pe canadianul Milos Raonic (4.930 puncte).

Cel mai bine clasat jucător român este Marius Copil, aflată pe locul 129, cu 464 puncte, mai jos cu două poziţii mai sus faţă de ierarhia precedentă. Adrian Ungur a urcat trei locuri şi se află pe 313, iar celălalt component al echipei de Cupa Davis a României pentru meciul cu Belarus, debutantul Nicolae Frunză a urcat un loc şi este pe 581.

La dublu, Horia Tecău a urcat un loc şi se află acum pe 18, cu 3.470 puncte, în timp ce Florin Mergea a făcut un salt de patru locuri, până pe 23, cu 3.010 puncte.