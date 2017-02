"Stejarii" vin să joace la Iaşi

« Alte stiri din categoria Sport

Meciul dintre naţionalele României şi Spaniei din 18 februarie, din cadrul Rugby Europe Championship 2016-2018, se va disputa pe Stadionul „Emil Alexandrescu” din Iaşi, scrie site-ul FRR.

Partida va începe la ora 14:00, intrarea fiind liberă.

„Stejarii” se întorc astfel la Iaşi după ce sezonul trecut au obţinut aici două victorii categorice, 30-0 cu Rusia şi 61-7 cu Germania.

„Ne bucurăm să ne întoarcem la Iaşi, o zonă cu o mare tradiţie rugbystică. Pentru noi aceste meciuri din Rugby Europe Championship au o importanţă deosebită pentru că ne pot duce direct la Cupa Mondială din 2019, de aceea este o mare bucurie sufletească să avem Iaşul pe harta noastră spre Japonia. Anul trecut am avut un record de iubitori ai rugbyului prezenţi în tribune, undeva la 10.000 de spectatori, şi îi aşteptăm alături de noi şi acum. «Stejarii» au nevoie de încurajarea dumneavoastră, au nevoie să fiţi alături de ei în această noua provocare. În plus, să nu uităm că majoritatea jucătorilor de la echipa naţională provin din acea zonă şi va fi un motiv de mândrie în plus pentru ei să joace acasă, în faţa familiilor şi a celor care i-au crescut”, a declarat Haralambie Dumitraş, preşedintele Federaţiei Române de Rugby.

La rândul său, primarul Mihai Chirica a declarat că în ultimii ani municipiul Iaşi şi Federaţia Română de Rugby au dezvoltat un parteneriat „deosebit de productiv”.

În acest sezon al Rugby Europe Championship, România va disputa două partide pe teren propriu, cu Spania şi cu Georgia.