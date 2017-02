Tincu, optimist pentru redebutul la Botoşani

« Alte stiri din categoria Sport

Răzvan Tincu, care a revenit în această iarnă pentru a treia oară la FC Botoşani, nu le dă nicio şansă foştilor coechipieri în duelul de duminică de pe „Municipal”.

„Fiind prima etapă mulţi caută primul 11. Şi noi şi Chiajna suntem în căutarea primului 11. Oricum, voi vorbi cu Leo şi îi voi da toate informaţiile despre cei de la Chiajna, pentru că ei pentru mine nu mai au niciun secret. Acum sunt la Botoşani, iar Chiajna este de domeniul trecutului pentru mine. Eu spun că avem prima şansă. Având în vedere pregătire bună pe care am făcut-o în această iarnă, dar mai ales forţa noastră pe teren propriu, Botoşaniul fiind recunoscută pentru agresivitatea şi fotbalul bun prestat pe teren propriu, avem prima şansă. În plus nu trebuie să neglijăm şi aportul publicului, fanii botoşăneni fiind de multe ori decisivi”, a declarat Răzvan Tincu.

Apărătorul de 29 de ani, care în trecut a purtat banderola de căpitan al grupării locale a spus că este foarte fericit că a revenit la echipa la care a cunoscut cele mai mari satisfacţii din cariera sa, la Botoşani fiind iubit şi respectat, afirmând că va lupta până în ultima secundă pentru accederea în play-off. „La Botoşani mă simt ca şi acasă şi este o revenire frumoasă. Mă cunosc suporterii, jucătorii, antrenorul, conducerea. Toţi ştiu că şi în trecut când am evoluat aici am dat totul pe teren şi sper să o fac şi de data aceasta cât mai bine. Îmi propun să fiu sănătos, să fiu la capacitate maximă şi să ajut echipa să-şi îndeplinească obiectivul. Eu mai sper la play-off. Atât timp cât sunt şanse trebuie să luptăm pentru ele. Am fost în trecut căpitan aici, acum e naşul meu, Gabi Vaşvari, care merită din plin să poarte banderola, pentru că îşi face foarte bine treaba în teren, iar în afara terenului este un băiat deosebit”, a conchis Răzvan Tincu.

Partida FC Botoşani - Concordia Chiajna, meci contând pentru etapa a XXII-a a Ligii I va avea loc duminică, 5 februarie de la ora 17:30, meciul urmând a fi transmis în direct de Digi, Dolce şi Look.