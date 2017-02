Străinii promit spectacol pe "Municipal"

« Alte stiri din categoria Sport

Cei doi străini din lotul FC Botoşani promit spectacol pe „Municipal” în această parte secundă a campionatului.

Atât mijlocaşul Endrick dos Santos Parafita cât şi atacantul Benjamin Kuku susţin că nu vor dezamăgi şi vor deveni prin jocul şi realizările pe care le vor avea foarte repede iubiţi de suporterii echipei.

Adus ca înlocuitor pentru Willie Barbosa, brazilianul Endrick dos Santos Parafita are faţă de fotbalistul plecat în Grecia avantajul de a avea în spate o experienţă în fotbalul european.

Mijlocaşul de 21 de ani este văzut de acţionarii echipei şi de impresarul care l-a adus la Botoşani drept un fotbalist care peste cel puţin un an va avea o explozie incredibilă. „Am venit să scriu istorie la FC Botoşani, să arăt ce ştiu. Voi da totul pentru echipă şi pentru a mulţumi oamenii care m-au adus aici. Vreau să răsplătesc încrederea tuturor. În România este un fotbal bun şi sunt convins că voi reuşi să mă adaptez foarte repede şi să devin repede iubit de suporteri”, a declarat Endrick dos Santos Parafita.

La rândul său, atacantul Benjamin Kuku, venit în această iarnă de la ASA Târgu Mureş a declarat că obiectivul său este de a prinde play-off-ul cu FC Botoşani. Fotbalistul de 21 de ani care a făcut pregătirea centralizată la Sfântu Gheorghe sub comanda lui Atty-Gol, a spus că va munci mult şi va da totul pentru a marca cât mai multe goluri pentru gruparea locală. „Chiar dacă nu am putut merge cu echipa în Antalya, am fost la Sfântu Gheorghe unde m-am pregătit foarte bine cu Hadnagy. Chiar dacă este greu vom lupta pentru a prinde play-off-ul. Orice e posibil. Băieţii sunt de treabă aici, dau 100% şi sunt convins că avem şansa noastră de a prinde play-off-ul. Ca atacant fac tot ce pot, dar doar Dumnezeu ştie câte goluri voi da. Eu sunt foarte credincios şi...vom vedea ce va fi”, a declarat Benjamin Kuku.