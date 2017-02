Frank Lampard şi-a anunţat retragerea

« Alte stiri din categoria Sport

Unul dintre cei mai importanţi fotbalişti englezi din ultimii 20 de ani, Frank Lampard, şi-a anunţat, ieri, retragerea din activitate.

În vârstă de 38 de ani, fostul jucător de la West Ham United, Chelsea şi Manchester City şi-a încheiat contractul cu New York City FC în noiembrie anul trecut şi, în ciuda unor oferte tentante pe care le-a primit, a decis să îşi încheie cariera. „După 21 de ani incredibili, am hotărât că acum este momentul potrivit pentru a-mi încheia cariera de fotbalist profesionist. Am primit câteva oferte tentante pentru a continua să joc, de acasă şi din străinătate, dar la 38 de ani simt că este momentul să încep un nou capitol în viaţa mea. Sunt extrem de mândru de trofeele pe care le-am câştigat, de faptul că mi-am reprezentat ţara în peste 100 de meciuri şi am înscris peste 300 de goluri în carieră”, a scris Lampard, pe pagina sa de Facebook.

Mijlocaşul a evoluat de 106 ori în naţionala Angliei, pentru care a marcat 29 de goluri.

Fără îndoială, cea mai importantă parte din cariera lui Lampard este legată de Chelsea, club pentru care a jucat între 2001 şi 2014 şi pentru care a marcat 211 goluri în toate competiţiile, fiind golgeterul alltime al clubului.

Alături de gruparea de pe Stamford Bridge, Lampard a câştigat trei titluri în Premier League, patru Cupe ale Angliei, două Cupe ale Ligii, două Supercupe ale Angliei, Liga Campionilor şi Europa League.

Frank Lampard a mulţumit federaţiei engleze pentru că i-a oferi ocazia de a studia pentru a deveni antrenor, lăsând de înţeles că aceasta va fi următoarea sa carieră.