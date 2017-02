Meci special pentru antrenorul naţionalei de rugby

« Alte stiri din categoria Sport

Antrenorul naționalei de rugby a României, galezul Lynn Howells, spune, în contextul meciului de pregătire pe care „stejarii” îl vor susține sâmbătă, la Lisabona contra Portugaliei, că debutul său în staff-ul primei reprezentative a țării noastre, ca director tehnic, a avut loc în 2012, tot la o confruntare cu lusitanii.

„Era o sâmbătă de februarie în 2012 și Bucureștiul era acoperit de nămeți de zăpadă. Acea partidă cu Portugalia a fost primul meu meci în care am lucrat cu echipa României în calitate de director tehnic, pentru că până atunci am ajutat la selecționata Lupii București. Îmi amintesc că am stat la Izvorani pentru că era singurul loc unde aveam un teren sintetic, în rest totul era acoperit de zăpadă, era foarte frig, o temperatură normală pentru luna februarie în România, nu însă și pentru mine”, a declarat Lynn Howells.

„Stejarii” s-au pregătit în acea săptămână atât afară, la temperaturi ce au atins și -20°C, dar și în sala de sporturi de la Complexul Olimpic Sydney 2000. „A fost o săptămână foarte grea pentru noi, am fost impresionat de felul jucătorilor, de profesionalismul lor, pentru că indiferent cât de scăzută era temperatura, ei erau afară, se antrenau, erau munți de zăpadă în jurul terenului, dar nu conta. A fost surprinzător pentru mine pentru că în Ţara Galilor pe o astfel de vreme nimeni nu ieșea afară să se antrenez”, a rememorat Howells acel moment.

România și Portugalia s-au întâlnit ultima dată în 2016, în cadrul Cupei Europene a Națiunilor, la Cluj, „stejarii” impunându-se cu 39-14.

Naționala de rugby a României va întâlni mâine, de la ora 17:00, într-un meci de pregătire, la Lisabona, echipa Portugaliei.