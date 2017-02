Împrumutul lui Plămadă la Iaşi a căzut

« Alte stiri din categoria Sport

Împrumutul fundaşului central Florin Plămadă la CSM Poli Iaşi a căzut, jucătorul urmând a reveni sub comanda lui Leo Grozavu. Ieşenii s-au arătat nemulţumiţi de rezultatul RMN-ului efectuat de fotbalist, acesta fiind diagnosticat cu o accidentare gravă care îl va ţine departe de gazon următoarele patru luni.

„După RMN-ul efectuat la Iaşi am descoperit că Plămadă avea tendonul rupt. În următoarele patru luni el nu va putea juca fotbal. În aceste condiţii, am fost nevoiţi să renunţăm la el. Am anunţat clubul din Botoşani că anulăm împrumutul jucătorului. Îmi pare foarte rău pentru Florin, este un jucător bun, pe care ni-l doream, dar am fost nevoiţi să renunţăm la el, întrucât nu putea juca la noi în toată această perioadă”, a declarat preşedinte Florin Prunea.

Preşedintele FC Botoşani, Cornel Şfaiţer, susţine că jucătorul s-a accidentat la ultimul joc oficial al echipei, iar după pauza de iarnă a reluat pregătirile uşor. Nu a mai resimţit dureri, iar jucătorul a cerut apoi să fie împrumutat la Iaşi. „Am ţinut cont de dorinţa lui Florin şi ne-am dat acordul pentru un împrumut pe şase luni la Iaşi. Acolo a început pregătirile, iar la un moment dat a resimţit din nou dureri, motiv pentru care a făcut noi controale medicale. În condiţiile acestea nu era fairplay să-l împrumutăm la Iaşi. Se va opera şi mai mult ca sigur va reveni mai puternic la noi în echipă. E un jucător pe care ne bazăm”, a declarat Cornel Şfaiţer.

Revenit sub aripa lui Leo, Florin Plămadă îşi va păstra numărul cu care a evoluat în tur la FC Botoşani, respectiv numărul 5, urmând ca Răzvan Tincu, cel care la prezentarea oficială a luat acest număr în lipsa lui Plămadă, va juca cu numărul 16.

Odată cu revenirea fundaşului central la echipă, numărul jucătorilor din lotul FC Botoşani va fi de 27 de jucători.