Deac a renunţat la sute de mii de euro

Ciprian Deac este singurul transfer al CFR-ului din această iarnă. Mijlocaşul s-a întors la Cluj, de unde plecase în 2015 în Kazahstan şi unde avea un super-contract, după cum spune chiar el. „Câştigam de zece ori mai mult decât sunt salariile în zilele noastre. A fost un an şi jumătate OK, după care s-au cam stricat treburile. Mi-au spus că nu mai pot să-mi suporte salariul pentru că aveam cel mai mare salariu de la echipă şi am decis că e mai bine să plec. E un fotbal bun, din moment ce îşi permit să plătească salarii de 50, 60, 70 de mii de euro pe lună. Sunt jucători cum nu au fost în România. Din păcate pentru ei, suferă foarte mult la infrastructură. Sunt multe terenuri sintetice”, a spus Ciprian Deac, care laudă fotbalul din Kazahstan, dar spune că banii patronilor de cluburi nu aduc fericirea spectatorilor, care preferă în continuare boxul.

Când a părăsit ultima dată CFR-ul, situaţia financiară a clujenilor nu era deloc roz, clubul abia intrând în insolvenţă. Spune că acum lucrurile s-au aşezat, dar că fiecare şi-a reconsiderat pretenţiile. „Am înţeles că lucrurile vor intra pe un făgaş normal, nu mai va fi ce a fost, dar e o criză în Europa, nu doar în România, din acest punct de vedere. Nu mai putem avea pretenţiile din urmă cu cinci-şase ani”, spune Ciprian Deac, care îşi laudă noua echipa. „Am găsit o echipă foarte bună. A prestat un fotbal foarte bun în acest campionat. A arătat ca o echipă puternică şi a făcut jocuri spectaculoase. Am rămas plăcut surprins şi în cantonament. Sper că vom face un sezon bun”, consideră Deac.

Mijlocaşul nu exclude varianta ca CFR să lupte chiar la titlul în acest sezon: „Se poate orice că e fotbal, dar din ce am văzut în amicale, avem o echipă bună. Să luăm pas cu pas, după vom vedea. Dacă vom ajunge în play-off va fi care pe care. Acolo se poate orice. Nu exclud posibilitatea de a ne lupta la titlu”.

Mijlocaşul va lucra din nou cu Vasile Miriuţă, antrenorul care a vrut să-l ducă alături de el în Ungaria, când a plecat la ETO Györ. Deac a acceptat iniţial, pentru ca apoi să se răzgândească, lucru ce l-a supărat pe Vasile Miriuţă, care l-a acuzat în presă pentru decizia sa.