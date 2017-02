Dinamo şi-a luat fundaş central francez

« Alte stiri din categoria Sport

Claude Dielna a semnat contractul cu Dinamo, la puțin timp după ce a făcut vizita medicală. Fundașul central va evolua pentru „roș-alb” sub formă de împrumut, de la Sheffield Wednesday, până la finalul sezonului (30 iunie 2017). În contract este prevăzută şi o clauză de prelungire, pe încă două sezoane.

Născut în Franța, la Clichy, Claude Dielna și-a început cariera la juniorii clubului SM Caen, a debutat în fotbalul profesionist la FC Lorient și a mai evoluat la FC Istres, CS Sedan, AJ Ajaccio, Sheffield Wednesday FC, SK Slovan Bratsilava, revenind la clubul englez în acest sezon competițional.

Noul jucător al echipei din Ştefan cel Mare a efectuat ieri dimineață vizita medicală la Institutul Național de Medicină Sportivă (INMS).

Cu zâmbetul pe buze, francezul este gata de o nouă aventură, la 29 de ani. „Totul este ok! Am vorbit cu Mutu noaptea trecută și o să semnez mai târziu contractul cu Dinamo, care este un club mare. Ştiu asta. Fotbalul românesc mi se potrivește, aici este un campionat bun. Am auzit lucruri pozitive. Dinamo a pierdut cu Viitorul, dar acum trebuie să se concentreze pe viitor, pe următoarele meciuri. Eu sunt un om pozitiv”, a spus Dielna, după vizita medicală.

Fundașul francez îl știe pe Harlem Gnohere, dar și pe Sergiu Buș, cu care a fost coleg în Anglia, la Sheffield Wednesday. „Gnohere este prietenul meu, dar nu am vorbit cu el. Sergiu este prieten foarte bun, un jucător excelent. La Sheffield, eu am vorbit cu el despre fotbalul din România”, a mai spus francezul, care susţine că în ultima perioadă a avut probleme cu antrenorul şi de asta a jucat mai puţin. „Am venit aici să joc și să demonstrez de ce sunt în stare”, a conchis fundașul central.