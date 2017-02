Ngadeu, campionul Africii

« Alte stiri din categoria Sport

Michael Ngadeu-Ngadjui, fostul căpitan al FC Botoşani, a câştigat unul dintre cele mai importante trofee puse în joc în fotbalul mondial. „Mişu” de la Camerun, cum a fost alintat de suporterii grupării locale, a reuşit extraordinara performanţă de a câştiga Cupa Africii pe Naţiuni (CAN), cea mai importantă competiţie din Africa, după ce „leii neîmblânziţi” au trecut în finală de Egipt cu scorul de 2-1.

Camerunezii, care câştigaseră precedentul titlu de campioni ai Africii în 2002, s-au impus în competiţia găzduită de Gabon la Libreville, prin golurile marcate de Nicolas Nkoulou (min. 59) şi Vincent Aboubakar (min. 88), după ce Mohamed Elneny (min. 22) deschisese scorul pentru „faraoni”.

Camerunul, care a mai ieşit campioană a Africii în 1984, 1988 şi 2000, s-a calificat pentru Cupa Confederaţiilor, care va avea loc în Rusia, anul acesta, în perioada 17 iunie - 2 iulie.

Ultima finală a Camerunului a fost în 2008, când a pierdut chiar în faţa Egiptului.

În finala mică, Burkina Faso a învins Ghana, sâmbătă, la Port-Gentil.

Prin succesul de la Libreville, „leii neîmblânziţi” şi-au trecut în palmares al cincilea lor titlu continental, în faţa egiptenilor, care au câştigat Cupa Africii pe Naţiuni de şapte ori, ceea ce reprezintă un record.

Şfaiţer îi prevede un viitor frumos

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, l-a felicitat pe Michael Ngadeu-Ngadjui pentru extraordinara performanţă realizată.

Oficialul botoşănean nu şi-a ascuns însă regretul că un jucător de calibrul lui Ngadeu nu a rămas în Liga I. „Toţi spuneau că bat câmpii acum un an când am spus că «Mişu» va ajunge departe, va fi un mare fotbalist. Iată că am avut dreptate. Steaua l-a avut pe tavă şi nu l-a vrut. E drept, poate are fundaşi centrali mai buni ca el. «Mişu» e un jucător ajuns la 26 de ani, la maturitate, care are deja experienţa competiţiilor europene importante, gen Liga Europa şi iată a acestei mari întreceri a Cupei Africii pe Naţiuni. E clar că Slavia Praga e doar o rampă de lansare pentru el, aşa cum a fost şi FC Botoşani. La calităţile pe care le are, «Mişu» va ajunge să joace în Germania, Anglia sau Franţa. Şi asta în cel mai scurt timp”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

Cedat în vara anului trecut la Slavia Praga pentru 500.000 de euro şi 15% la un eventual transfer, Michael Ngadeu-Ngadjui, care în momentul plecării de la gruparea locală avea o cotă de piaţă de 650.000 de euro a ajuns să fie cotat la finalul anului trecut la 900.000 de euro. „Cu siguranţă cota sa după această performanţă obţinută cu reprezentaiva Camerunului, dar mai ales după evoluţiile şi golurile marcate la această întrecere va exploda. Nu pot decât să mă bucur pentru el. Veţi vedea că Mişui va ajunge departe”, a declarat Şfaiţer.

Ngadeu a venit la Botoşani în 2014 de la FC Nürnberg II. În acel moment el era cotat la 100.000 de euro.

Datorită evoluţiilor sale constant bune încununate cu cele două goluri marcate în competiţie, „Mişu” a fost inclus în echipa ideală a acestei ediţii a CAN.

Cel mai bun jucător al competiţiei a fost declarat coechipierul lui Ngadeu, Christian Bassogog. Cei doi au fost, alături de goalkeeperul Ondoa, singurii jucători ai „leilor neîmblânziţi”, incluşi în echipa ideală a turneului, aceasta fiind formată din Fabrice Ondoa (Camerun) - Modou Kara Mbodji (Senegal), Ahmed Hegazy (Egipt), Michael Ngadeu-Ngadjui (Camerun) - Charles Kabore (Burkina Faso), Daniel Amartey (Ghana), Bertrand Traore (Burkina Faso), Christian Atsu (Ghana), Mohamed Salah (Egipt) - Christian Bassogog (Camerun), Junior Kabananga (RD Congo).