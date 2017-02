Paul Pierce se retrage din NBA

« Alte stiri din categoria Sport

Baschetbalistul Paul Pierce a jucat duminică (n.r. - ieri dimineaţă - ora României) pentru ultima oară alături de echipa sa, Los Angeles Clippers, învinsă cu 107-102 pe terenul lui Boston Celtics, club sub ale cărui culori a evoluat din 1998 până în 2013 în liga profesionistă nord-americană (NBA), transmite Agerpres.

La 39 de ani, Pierce a fost foarte puțin utilizat în acest sezon de Doc Rivers, antrenorul cu care a câștigat titlul în NBA în 2008 sub celebru tricou al lui Celtics. „Îi mulțumesc că mi-a dat această șansă, am putut să-mi salut cei mai buni suporteri de pe planetă pentru care am avut șansa să joc timp de 15 ani. Mi-au dat toată dragostea mea”, s-a felicitat Pierce, al doilea cel mai bun marcator din istoria lui Celtics, cu o medie de 20 de puncte pe meci.