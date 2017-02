Rivaldinho a ajuns în România

« Alte stiri din categoria Sport

Rivaldinho, fiul fostului câştigător al Balonului de Aur, Rivaldo, a ajuns în România, a făcut vizita medicală şi urmează să semneze cu Dinamo.

Transferul fotbalistului brazilian, care are şi cetăţenie spaniolă, a fost realizat prin intermediul lui Adrian Mutu, care, de curând, a devenit partener de afaceri cu Rivaldo. „Dinamo e o echipă mare. M-au convins să vin aici tatăl meu și Adrian Mutu. A fost un vis pentru mine să joc cu tatăl meu în echipă. Nu am piciorul lui stâng, niciun jucător cred că nu-l are, dar îmi place să marchez mult. N-am mai jucat din noiembrie, dar am făcut pregătirea în Brazilia. Pot juca oricând, dacă decide antrenorul. Postul meu favorit este cel de vârf împins”, a declarat Rivaldinho.

Atacantul de 21 de ani a evoluat la Mogi Mirim, în Brazilia, în liga secundă, în aceeași echipă cu tatăl său. A ajuns apoi în Europa, la Boavista, unde nu a jucat decât un meci, înainte să plece în Brazilia, în ligile inferioare.

Claudiu Bumba, Thaer Bawab şi Claude Dielna sunt celelalte trei transferuri de marcă realizate de alb-roşii, în această iarnă.