Româncele, pregătite pentru meciul de Fed Cup

Căpitanul nejucător al echipei României de Fed Cup, Ilie Năstase, a declarat că Monica Niculescu și Irina Begu vor juca în meciul de dublu, ultimul al întâlnirii cu Belgia, programată în 11 și 12 februarie, la Sala Polivalentă din București, în primul tur al Grupei Mondiale II.

„La dublu o să joace Monica și Irina. Sunt OK. Irina nu știu ce a mâncat, dar sunt OK amândouă”, a spus Ilie Năstase, făcând referire la problemele medicale la stomac pe care le-a acuzat în ultima perioadă Irina Begu.

Fostul tenisman a afirmat că nu a lucrat la antrenamente cu cele patru componente ale echipei României. „Eu nu puteam să fiu căpitan la băieți, eu pot să fiu numai căpitan la fete. Nu am lucrat cu ele, este antrenor care a lucrat cu ele, doamna Tecșor. Eu o să stau pe scaun și o să dau niște sfaturi, atât. În plus, fiecare jucătoare are câte un antrenor care va sta în timpul jocului în spatele lor. Ei știu ce le trebuie în momentele grele”, a afirmat Năstase.

El se așteaptă ca suporterii bucureșteni să umple Sala Polivalentă a cărei capacitate este de aproximativ 5.000 de locuri. „Avem 15.000 de locuri în sală ca să ne facem probleme? Nu. Așa că eu zic să se umple sala. Dacă aveam una cu 15.000 s-ar fi umplut și aia, așa cum s-ar umple și la handbal sau la alte sporturi”, a precizat Năstase.

Antrenoarea României susţine că le-a studiat bine pe adversare. „Le cunoaștem, chiar fetele noastre au mai jucat cu ele în ultima perioadă. Sigur, sunt motive de îngrijorare indiferent de echipa pe care o întâlnim. Dar, suntem optimiste! Știu că e un meci greu, dar sperăm să-l abordăm bine”, a spus Alina Tecșor.

Begu speră să câştige la simplu

Irina Begu (29 WTA) a afirmat că a făcut pereche cu Monica Niculescu în proba de dublu a turneului de la Sankt Petersburg tocmai în perspectiva meciului de Fed Cup. „Inițial nu îmi programasem să joc și dublu la Sankt Petersburg, dar am vorbit cu Monica și am căzut de acord că ar fi bine pentru Fed Cup să avem câteva meciuri în picioare împreună. Am avut acolo două meciuri, unul câștigat, altul pierdut, dar important a fost că am jucat împreună și cred că a fost foarte bine. Dar eu sper să câștigăm încă de la simplu și să nu mai avem nevoie de meciul de dublu. Dar dacă va fi nevoie, noi suntem pregătite”, a declarat Begu.

Monica Niculescu crede că absența Simonei Halep, accidentată, reprezintă o pierdere, dar susține că România are totuși o echipă de Fed Cup solidă, care poate câștiga meciul cu Belgia.

„Cu siguranță este o pierdere absența Simonei. Vă dați seama, când nu ai în echipă jucătorul numărul 1 nu este foarte bine. Dar eu cred că suntem o echipă și vom reuși. Vom lupta până la ultimul punct. Sper ca Simona să se facă bine, să fie OK cu genunchiul și să ne vedem în aprilie cu ea, la următorul meci. E perfect dacă ne va face galerie, avem nevoie, a fost la antrenament. În rest, mie mi se pare că avem o echipă bună, o echipă solidă”, a spus numărul 36 mondial.

Monica Niculescu a adăugat că nu simte presiunea înaintea acestui meci, precizând că i-a plăcut mereu să evolueze în fața unui public numeros.

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, numărul 62 mondial, a declarat că este o onoare să fie convocată în echipa de Fed Cup după aproximativ trei ani și speră să aducă un plus.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, jucătoarea Patricia Maria Ţig a declarat că își dorește să aducă un punct României dacă va juca în întâlnirea cu Belgia. „Pentru mine e o onoare să fiu convocată în echipa de Fed Cup a României. Atmosfera e plăcută, toată lumea e binedispusă. Îmi place foarte mult și dacă joc sper să aduc un punct României”, a precizat Ţig.

În absența Simonei Halep, accidentată, echipa României pentru întâlnirea cu Belgia va fi alcătuită din Irina Begu (29 WTA), Monica Niculescu (36 WTA), Sorana Cîrstea (62WTA) și Patricia-Maria Ţig (106 WTA), anunțată inițial ca rezervă.