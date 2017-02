Spirite încinse înaintea meciului cu CS "U" Craiova

« Alte stiri din categoria Sport

Declaraţiile premergătoare partidei de mâine, de pe „Municipal”, dintre FC Botoşani şi CS „U” Craiova făcute de Gheorghe Mulţescu, tehnicianul oltenilor exprimându-şi temerile vis-á-vis de starea terenului, dar mai ales de faptul că jocul agresiv al botoşănenilor va fi tolerat de arbitri, a stârnit mânia lui Leo Grozavu. „Mă deranjează presiunea gratuită care se pune înainte de joc. Că nu ştiu cum e terenul, că ei suntem echipă tehnică şi pasează, că au nevoie de un arbitraj imparţial. Asta deja e o practică comunistă. Jocul se joacă pe teren şi echipa mai bună câştigă. Deja au început să se plângă, să spună că la Botoşani e Kosovo, că terenul nu e bun, de parcă ei ar avea un teren biliard. Ne cerem scuze celor de la Craiova că nu le putem pune la dispoziţie un teren ca în mijlocul verii. «Iarna nu-i ca vara». Nu cred că la noi trebuie să se plângă, pentru că nu am programat noi jocul în plină iarnă”, a tunat Leo Grozavu.

Principalul botoşănean şi-a continuat tirul la adresa lui Mulţescu şi a ţinut să-i readucă aminte omologului său de condiţiile în care s-a disputat jocul din toamnă de pe „Extensiv”, subliniind faptul că echipa sa nu este deloc una protejată de arbitri, dovadă fiind rezultatele înregistrate în acest sezon, dar mai ales deciziile pe care „cavalerii fluierului” le-au luat contra echipei sale deşi de multe ori s-ar fi impus alte măsuri.

„Să nu uităm că în toamna anului trecut am jucat la Craiova pe un teren execrabil. Noi am ieşit cu o grămadă de jucători accidentaţi, am avut o eliminare gratuită, dar e o practică permanentă în fotbalul românesc să plângi înaintea deplasării de la Botoşani. Toată lumea asta a învăţat să facă. Nu cred că a plecat cineva cu picioarele în spate de aici, nu cred că suntem protejaţi de arbitri. Toată lumea se vaită, să aibă grijă arbitrii la Botoşani... Dar ce se întâmplă la Botoşani? Jucăm doar pe teren, iar Botoşaniul nu e o echipă protejată. Avem o grămadă de meciuri în care nu am mai reuşit să câştigăm şi nu pentru că ne-au scos arbitrii mingea din poartă. Nu acuzăm pe nimeni şi nu căutăm scuze de genul acesta” , a afirmat Leo Grozavu.

Tehnicianul a ţinut să spună că în tur oltenii s-au comportat ca în evul mediu, suporterii din Bănie aruncând cu sticle, scuipându-i şi înjurându-i atât pe jucătorii din teren cât şi pe cei care au luat loc pe banca de rezerve, ţinta preferată a celor din Bănie fiind chiar el. „Să nu uităm ce a fost în tur la Craiova. A fost o manifestare de Liga a V-a şi de Papua Noua Guinee. Sticle aruncate din tribună în cap la antrenori, scuipături şi înjurători ca la uşa cortului la un oraş care vrea în cupele europene. Cred că ar trebui să fie mai atenţi la ei. Sâmbătă, la ora jocului, va fi război la Botoşani. Cei de la Craiova să se aştepte la război”, a conchis Leo Grozavu.

Partida FC Botoşani - CS „U” Craiova, contând pentru etapa a XXIII-a a Ligii I va avea loc sâmbătă, de la ora 18:00, pe „Municipal”, meciul urmând a fi transmis în direct de Digi Sport, Dolce Sport şi Look.

Puse în vânzare de ieri, biletele pentru acest meci au preţul de 20 de lei atât la tribune, cât şi la peluze şi pot fi achiziţionate de suporteri astăzi între orele 9:00-12:00 şi 15:00-17:00 şi mâine, în ziua jocului, începând cu ora 10:00.