Kuku i-a îngheţat pe olteni

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani a câştigat cu 1-0 (0-0) partida cu CS „U” Craiova, punând astfel capăt seriei de opt jocuri consecutive în Liga I fără victorie. Golul victoriei fiind marcat de Benjamin Kuku în minutul 87, acesta fructificând o pasă a lui Andrei Herghelegiu.

Războiul mediatic în care oltenii au aruncat partida s-a întors ca un bumerang împotriva lor, elevii lui Mulţescu fiind reduşi la tăcere de jucătorii botoşăneni, aceştia intrând în teren decişi să facă totul pentru a demonstra că nu sunt cu nimic inferiori echipei aflate pe locul 3 în Liga I.

Pe un teren greu, dar „practicabil şi regulamentar” aşa cum s-a exprimat centralul Marius Avram la şedinţa tehnică premergătoare întâlnirii, botoşănenii au impus ritmul, fiind tot timpul la conducerea ostilităţilor, forţa, dăruirea şi agresivitatea fiind atuurile cu care au făcut diferenţa.

Bara lui Laurenţiu Buş şi lovitura de cap a lui Andrei Burcă din primele 10 minute ale confruntării i-au încălzit pe cei 2.000 de spectatori care au sperat până în final într-o victorie contra clientului preferat al botoşănenilor, Craiova părăsind mereu „Municipalul” cu capul plecat. Inspiraţia lui Leo a decis soarta jocului. Nou intratul Herghelegiu a alergat după o minge pierdută, a centrat în careul oltenilor de unde Kuku a marcat în stil de mare atacant printre picioarele lui Mingote, reuşind să-şi facă un debut de vis.

Finalul a găsit cele două tabere fericite, botoşănenii sărbătorind prima victorie după opt meciuri consecutive fără succes în Liga I în timp ce oltenii au sărbătorit faptul că au reuşit să scape fără accidentări şi suspendări, gândul lor fiind la confruntarea de sâmbătă, cu Steaua, de la Severin.

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, a declarat că este fericit că pronosticul pe care l-a dat înaintea dublei Concordia Chiajna - CS „U” Craiova, şi anume obţinerea a patru puncte, a fost realizat.

„Este o bucurie enormă. Veneam după opt jocuri în care nu am reuşit mare lucru. Am spus că vom obţine minim patru puncte în meciurile cu Chiajna şi Craiova şi am reuşit. Am avut mare încredere în echipă. Tot timpul am reuşit jocuri spectaculoase cu Craiova. În seara asta (n.r. - sâmbătă seară) am avut determinare, agresivitate, totul la pozitiv. Eram în tribuna oficială şi simţeam că va veni golul. Chiar meritam. După aspectul jocului, Craiova se mulţumea cu un egal”, a declarat Cornel Şfaiţer.

Oficialul a ţinut public să mulţumească celor de la Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement pentru extraordinara mobilizare şi munca depusă în săptămâna premergătoare partidei pentru ca terenul să fie practicabil.

Oltenii au recunoscut suprema?ia FC Botoşani după ce au pierdut la limită, scor 1-0, pe „Municipal”, dar s-au plâns de starea terenului, dovadă fiind şi contestaţia depusă vis-á-vis de suprafaţa de joc, contestaţie pe care ulterior şi-au retras-o.

Leo Grozavu a ţinut să-şi felicite elevii pentru succesul cu CS „U” Craiova.

Subiectul este tratat pe larg în ediţia tipărită a cotidianului „Monitorul de Botoşani”.