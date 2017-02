Lecţie de tenis predată de belgience

« Alte stiri din categoria Sport

Echipa feminină de tenis a României a fost învinsă de Belgia, scor 3-1, ?i va juca un baraj pentru men?inerea în Grupa Mondială II a Fed Cup, după ce Elise Mertens a câ?tigat cu 3-6, 7-5, 7-5 în fa?a Irinei Begu, ieri, la Sala Polivalentă din Bucure?ti.

Irina Begu (29 WTA) a pierdut, după două ore ?i 52 de minute, un meci foarte disputat, în care a avut numeroase ?anse de a ob?ine victoria. Begu a dominat primul set, pe care l-a început cu break ?i apoi s-a desprins la 2-0, ratând trei mingi de 3-0. Românca ?i-a păstrat avantajul break-ului până la final, câ?tigând setul în 44 de minute, cu 6-3.

Mertens a câ?tigat contra serviciului în chiar ghemul de debut al actului secund, dar Begu a restabilit egalitatea cu un break la zero. Românca ?i-a făcut serviciul ?i a condus ostilită?ile, având două ?anse de a se desprinde la 4-2, dar nu a reu?it să profite de ele. La 5-4, după un ghem luat la zero a intervenit o relaxare în jocul Irinei, de care a profitat Mertens (83 WTA), care ?i-a adjudecat setul cu 7-5, după trei ghemuri consecutive.

În decisiv, belgianca a început cu break, iar apoi a făcut 2-0, Begu ratând patru mingi de break. Irina Begu a reu?it să reechilibreze jocul ?i a preluat conducerea cu 3-2, dar apoi a apărut o nouă cădere în jocul româncei, la 30-0 pe serviciul adversarei, care a reu?it 11 puncte la rând ?i s-a desprins la 5-3. Begu a luptat pentru fiecare punct ?i a reu?it o revenire incredibilă, la 5-5, după o dublă gre?eală a belgiencei. Mertens a for?at pe serviciul Irinei ?i a reu?it un nou break, ob?inând victoria după ce Begu a salvat trei mingi de meci.

Irina Begu a reu?it trei a?i în acest meci, fa?ă de cinci ai adversari, ?i a făcut 10 duble gre?eli, spre deosebire de cele cinci ale belgiencei. Irina a transformat doar cinci mingi de break din 17 oportunită?i (29%), iar Mertens cinci din nouă (55%).

Ambii căpitani-nejucători, Ilie Năstase, respectiv Dominique Monami, au procedat la schimbări înaintea primului meci de simplu de ieri, Irina Begu înlocuind-o pe Monica Niculescu, iar Mertens pe Yanina Wickmayer. Aceasta a fost prima confruntare dintre Begu ?i Mertens.

Sâmbătă, Kirsten Flipkens a învins-o pe Monica Niculescu în două seturi, cu 6-3, 6-4, iar Yanina Wickmayer a trecut în trei seturi de Sorana Cîrstea, cu 7-6 (4), 5-7, 7-5.

În ultimul meci de simplu ar urma să se înfrunte Sorana Cîrstea ?i Kirsten Flipkens, iar la dublu Irina Begu ?i Patricia ?ig vor da piept cu Elise Mertens ?i Maryna Zanevska, dar oficialii celor două echipe au decis să se joace doar un meci de dublu între Sorana Cîrstea ?i Monica Niculescu şi cuplul Kirsten Flipkens/Maryna Zanevska. Româncele s-au impus cu 6-2, 6-0, dar victoria lor a fost doar una de palmares.

Belgia va juca baraj pentru promovarea în Grupa Mondială a Fed Cup, iar România va juca unul de men?inere în Grupa Mondială II, pe 22-23 aprilie.

Irina Begu: „Îmi pare rău că nu am mai dat o şansă echipei”

Jucătoarea de tenis Irina Begu a declarat ieri că este dezamăgită de înfrângerea suferită în fa?a Elisei Mertens ?i regretă faptul că nu i-a putut oferi încă o ?ansă echipei României să întoarcă scorul de 2-0 pentru Belgia înregistrat la finalul primei zile a întâlnirii de Fed Cup. „În primul set am jucat foarte bine, de fapt, ?i în al doilea am condus, dar apoi ceva s-a schimbat în jocul meu, am devenit pasivă. Sim?eam că dau în mingi, dar ele se întorceau mereu înapoi. Mi-am dorit enorm să ajut echipa, am luptat până la ultima minge. Sunt dezamăgită, îmi pare rău că nu am putut să mai dau o ?ansă echipei. Cred totu?i că a fost un meci bun. Îmi pare rău că am pierdut, chiar îmi doream această victorie”, a spus ea.

Numărul 29 mondial a men?ionat că nu îi rămâne decât să ia lucrurile pozitive din acest meci. „ Eu în continuare văd România în fazele superioare ale Fed Cup. În ultimul timp cred că am avut ?i pu?in ghinion, ?i cu Cehia, ?i cu Germania, dar noi suntem încrezătoare ?i dorim să rămânem în această grupă”, a adăugat jucătoarea română.