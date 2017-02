Rafael Nadal renunţă la serviciile unchiului său

« Alte stiri din categoria Sport

Tenismanul spaniol Rafael Nadal nu va mai beneficia, începând cu 2018, de sprijinul antrenorului ?i unchiului său Toni Nadal, a anun?at sâmbătă tehnicianul, după cum precizează AFP. „Începând cu anul 2018, nu îl voi mai urma pe Rafael în circuitul profesionist ?i mă voi consacra, în mod exclusiv, pe academia noastră de tenis”, a spus Toni Nadal pentru tennisitaliano.it.

Toni Nadal a mai precizat: „Rela?iile mele cu nepotul meu sunt mereu excelente. Pe parcursul ultimilor ani, nou nu am avut nicio perioadă de criză”.

Este important de subliniat că Toni Nadal l-a pregătit mereu pe nepotul său, încă de când acesta a început să practice tenisul, în copilărie. Deja absent în primul tur al Cupei Davis, tenismanul spaniol Rafael Nadal a decis să declare forfait ?i pentru turneul ATP de la Rotterdam, prevăzut între 13 ?i 19 februarie, preferând să se odihnească, pentru a evita o nouă accidentare. „După ce am fost absent de la unele turnee anul trecut, am început bine sezonul ?i am făcut eforturi uria?e la Openul Australiei. Medicii mei m-au sfătuit să mă odihnesc, pentru a evita o accidentare”, a mărturisit numărul şase mondial pe contul său de Facebook.