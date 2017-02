Dinamo s-a despărţit de Andone

« Alte stiri din categoria Sport

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Ioan Andone, 56 de ani, şi-a reziliat de comun acord contractul cu gruparea „alb-roşie”, a anunţat clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare.

Renunţarea la tehnician vine la doar o zi după ce Dinamo a fost învinsă cu scorul de 2-1, în deplasare, de Concordia Chiajna, în etapa a XXIII-a a Ligii I. În urma acestui meci, formaţia alb-roşie a coborât pe locul 6 al clasamentului şi există riscul de a rata calificarea în play-off-ul Ligii I. De altfel, la finalul partidei cu Concordia Chiajna suporterii dinamovişti au cerut demisia antrenorului.

Ioan Andone, care semnase la 23 mai 2016 un contract valabil pe două sezoane cu Dinamo, a primit o compensaţie financiară pentru a fi de acord cu rezilierea.

Ioan Andone îşi încheie, astfel, al treilea mandat pe banca lui Dinamo, după cele din 2003-2005 şi 2010-2011. La a treia „descălecare”, antrenorul de 56 de ani a condus echipa în 28 de meciuri, obţinând 14 victorii, cinci remize şi pierzând de nouă ori. Andone lasă echipa pe locul al şaselea în Liga I, cu 32 de puncte, la egalitate cu Astra Giurgiu, care are un meci mai puţin, dar şi în sferturile de finală ale Cupei României şi în semifinalele Cupei Ligii.

Pagina de Facebook a echipei Dinamo a anunţat că înlocuitorul lui Ioan Andone va fi numit zilele următoare.

Se caută înlocuitor

În locul lui Andone, conducerea Dinamo intenţionează să îl instaleze pe fostul fotbalist Cosmin Contra sau pe Claudiu Niculescu.

„Dacă postul e vacant, Dinamo să mă sune şi atunci vom discuta şi ne vom înţelege, de ce nu? E o provocare, Dinamo e Dinamo, eu am jucat acolo. Aş prelua Dinamo acum, cu trei etape înainte de sfârşitul campionatului. Sunt şanse la play-off, deci nu aş prelua-o în play-out. Depinde de ce au de gând cei de acolo: dacă joacă în play-out şi vor să câştige Cupa României sau Cupa Ligii, se poate vorbi şi despre antrenat în play-out”, a spus Contra.

Fost fotbalist în Ştefan cel Mare între 1996 şi 1999, Cosmin Contra s-a aflat pe lista lui Ionuţ Negoiţă şi în vara lui 2016, dar şi în acest sezon, când Adrian Mutu a insistat pentru demiterea lui Andone. De-a lungul carierei, fostul fundaş dreapta al echipei naţionale le-a mai antrenat pe Fuenlabrada, Petrolul, Getafe, Guangzhou R&F şi Alcorcon, iar relaţia de prietenie pe care o are cu Mutu îl recomandă drept principal favorit.

Dacă „rivalul său” nu s-a ferit să spună că ar ajunge rapid la o înţelegere cu Mutu şi Negoiţă, Niculescu infirmă zvonurile şi anunţă că, momentan, nu a discutat cu conducerea lui Dinamo: „Nu ştiu nimic, nu am vorbit cu nimeni. Am citit în presă, dar nu e nimic. E normal să-mi doresc să antrenez Dinamo, acolo am petrecut cei mai frumoşi ani din cariera de fotbalist”, a spus fostul atacant din Ştefan cel Mare.

Claudiu Niculescu s-a aflat şi în trecut pe lista potenţialilor antrenori ai lui Dinamo, dar a refuzat să vină în Ştefan cel Mare, invocând că nu are, încă, experienţa necesară. „Clau-gol” a jucat în „Groapă” între 2001-2002, 2003-2008 şi 2009-2010, iar CV-ul său de antrenor le cuprinde pe Universitatea Cluj, Crişul Oradea, Damila Măciuca, CSM Râmnicu Vâlcea şi CS Mioveni.