Gigi Becali a renunţat la Steaua

Gigi Becali a anunţat că echipa sa se va numi FCSB.

Până când Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) va da un verdict final în dosarul Becali vs CSA Steaua, hotărârea Curţii de Apel este executorie, astfel că Gigi Becali nu mai putea folosi numele „Steaua”. Deşi a înregistrat mai multe denumiri la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), FCSB, Fotbal Club Sport Bucureşti şi Fotbal Club Sporting Bucureşti, finanţatorul „roş-albaştrilor” s-a decis asupra primei titulaturi, adică aceeaşi folosită şi până acum, FCSB. Dacă până acum era abrevierea de la Fotbal Club Steaua Bucureşti, acum pur şi simplu acesta va fi numele echipei. „Eu am schimbat numele la Registrul Comerţului. Am schimbat în FCSB. Am anunţat Federaţia şi Liga. Nu aştept până în vară, nu stau să mă cert cu ei. Lumea ştie care e Steaua. De aia nu mai dă Alibec goluri, că nu se mai cheamă Steaua şi se cheamă FCSB”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Acesta susţine că suporterii nu se vor îndepărta de echipă, deoarece „lucrurile fireşti nu le poate schimba nimeni, nici un miliard de judecători”. „Sunt lucruri spirituale, pe care le-a lăsat Dumnezeu. Eu sunt continuatorul Stelei, asta e Steaua. Se pot da peste cap şapte miliarde de judecători, şi Lăcătuş, şi Papa de la Roma, şi forţele NATO. Nu au cum să schimbe firea, aşa e lăsat de la Dumnezeu. Nu mai stau să mă cert, am schimbat peste tot: FCSB. Cine vrea, să îi spună Steaua, dar numele e FCSB. Asta e licenţa. Nu stau toată ziua în stres cu Armata, eu vreau să îmi simplific viaţa mea. Vreţi să schimb? Bine, mă, schimb!”, a continuat Gigi Becali.

Acesta este sigur că judecătorii de la ICCJ vor întoarce decizia de la Curtea de Apel. „Eu nu cred că toţi judecătorii din România sunt nebuni la cap. Lucrurile sunt clare, am palmares, istorie, eu sunt continuatorul. Doar am plecat de acasă, din Ghencea. FCSB e Steaua şi aşa va rămâne în vecii vecilor! Amin! Ei contestă şi FCSB, dar au pierdut peste tot. FCSB va fi şi la UEFA sau FIFA, pe marca FCSB iau licenţa”, a mai spus Becali.