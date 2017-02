Şfaiţer le plânge de milă dinamoviştilor

« Alte stiri din categoria Sport

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, crede că schimbarea lui Ioan Andone nu va aduce revirimentul dorit de conducerea lui Dinamo şi spune că lotul actual al „câinilor” este mult slăbit faţă de cel de anul trecut.

„Dinamo nu mai este ce a fost. I-am văzut şi nu sunt de temut. Nici Astra Giurgiu nu mai are forţa pe care o avea. Şi ei sunt cu gândul la Liga Europa şi vor să meargă mai departe. Sunt echipe cu care putem juca de la egal la egal. Să nu uităm că am reuşit să ne batem de la egal la egal cu Steaua, pe Arena Naţională. Am demonstrat că ne putem bate cu orice adversar. Important este să fie pregătiţi mental şi să nu avem frica de a juca. Dacă nu vom intra cu teamă în meciul cu Dinamo, sunt singur că nu vom ieşi învinşi de pe teren. Trebuie să aibă mult curaj, multă mobilizare, jucăm în Bucureşti, sunt ochi mulţi. Va fi foarte greu ca aceşti jucători să vină cu plus. Nu au făcut stagiul de pregătire. Dinamo a pierdut jucători importanţi în această iarnă. Lazăr era un jucător foarte important pentru ei, a fost golgeterul echipei, a pasat decisive. Chiar şi Rotariu. Nu o văd pe Dinamo mult întărită”, a declarat Cornel Şfaiţer.