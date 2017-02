Şumudică crede în calificare

« Alte stiri din categoria Sport

Marius Şumudică este convins că Astra Giurgiu are şanse de calificare în dubla cu Genk. „Ar fi o performanţă extraordinară pentru mine să ajungem în optimi”, a spus antrenorul giurgiuvenilor.

Astra nu a jucat în ultima etapă din cauza terenului impracticabil de la Iaşi, iar Şumudică nu a putut pregăti turul cu Genk, de joi, aşa cum şi-ar fi dorit. Antrenorul campioanei crede, totuşi, că traseul european al giurgiuvenilor se poate extinde, în ciuda tensiunilor din cadrul clubului. „Având nevoie de teren de iarbă, am venit la Giurgiu sa ne antrenăm (n.r. - Astra se antrenează în mod obişnuit la Ploieşti), fiindcă, spre ruşinea fotbalului românesc şi a infrastructurii, vă spun sincer că noi n-am călcat pe iarbă de două săptămâni de zile, ne-am antrenat numai pe teren sintetic. Plus, n-am avut competiţie. Mă preocupa să mă calific şi chiar mi-aş dori să mă calific, din suflet. Ar fi o performanţă extraordinară pentru mine, ca antrenor, extraordinară, să ajungem în optimi”, a spus Şumudică, la Digi Sport.

Şumudică nu se abate nici în acest an de la sistemul 3-5-2, cu care a reuşit calificarea în primăvara Ligii Europa. „Voi evolua cu doi atacanţi şi jucăm cu Morais şi Stan în benzi. Mie nu-mi place să schimb foarte mult, sunt consecvent şi sper să dea roade acest sistem. Din moment ce am jucat şi cu Roma foarte bine, şi la Viena, am motive să fiu optimist”, a mai spus tehnicianul giurgiuvenilor.

Partida dintre Astra Giurgiu şi Genk se va disputa în această seară de la ora 20:00. Returul de la Genk este programat pe 23 februarie.

Meciurile transmise la TV

Krasnodar - Fenerbahçe, ora 18:00, Dolce Sport 2

Astra Giurgiu - Genk, ora 20:00, Pro TV şi Dolce Sport 1

Monchengladbach - Fiorentina, ora 20:00, Dolce Sport 2

Gent - Tottenham, ora 20:00, Dolce Sport 3

Ludogoreţ Razgrad - FC Copenhaga, ora 20:00, Dolce Sport 4

Villarreal - AS Roma, ora 22:05, Dolce Sport 1

Anderlecht - Zenit, ora 22:05, Dolce Sport 2

Manchester United - St. Etienne, ora 22:05, Dolce Sport 3

Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş, ora 22:05, Dolce Sport 4