Muşat: "Nu ar fi o surpriză dacă am câştiga împotriva lui Dinamo"

« Alte stiri din categoria Sport

Fundaşul stânga Nicolae Muşat crede că nu ar fi o surpriză dacă FC Botoşani ar învinge luni Dinamo şi susţine că deşi este „câine” va face tot ce depinde de el să pună umărul la victoria grupării locale.

„Nu ar fi o surpriză dacă am câştiga împotriva lui Dinamo. Am făcut-o şi în tur şi sper să repetăm evoluţia din tur, dar şi de la meciul cu Craiova şi să câştigăm cele trei puncte. În mintea mea poate există o oarecare motivaţie în plus când joc contra fostei mele echipe. Sunt dinamovist, nu am negat niciodată acest lucru, dar acum sunt la Botoşani şi vreau să intru cu echipa mea în play-off. Chiar nu contează la acest meci ce afinităţi am. Există o vorbă: maieul mi-e mai aproape decât cămaşa, şi eu vreau să-mi fie cald. Sincer vă spun că eu chiar mai cred în play-off, chiar dacă plecăm cu şansa a patra în această luptă”, a declarat Nicolae Muşat.