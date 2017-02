Zidane, mulţumit de jocul Realului

« Alte stiri din categoria Sport

Antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, francezul Zinedine Zidane, a apreciat că jucătorii săi au făcut un meci mare cu Napoli, iar victoria cu scorul de 3-1 este una meritată. „Am făcut o joc mare, nu ştiu dacă este cel mai bun meci din ultima perioadă, dar am reuşit un început foarte bun. Păcat pentru golul marcat de Napoli, dar am corectat lucrurile, am marcat şi noi, am întors soarta meciului şi cred că rezultatul este unul corect”, a declarat Zidane la conferinţa de presă de după meci, potrivit site-ului UEFA.

„Vom merge în retur pe un teren dificil, unde vom suferi şi consideră că este încă un duel deschis. Trebuie să mergem acolo şi să tranşăm situaţia, având acesta avantaj de 3-1”, a subliniat fostul campion mondial.

Zidane l-a lăudat şi pe Kroos, care „are capacitatea de a alerga mult, atât în defensivă, cât şi în atac. Are picioare extraordinare şi poate marca din orice poziţie”.

Real Madrid, deţinătoarea trofeului, a luat o opţiune importantă pentru calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, pe teren propriu, după ce a dispus de Napoli cu scorul de 3-1 (1-1), în prima manşă a optimilor.

Oaspeţii, fără fundaşul român Vlad Chiricheş pe foaia oficială, au deschis scorul prin Lorenzo Insigne (minutul 8), dar Real a întors scorul prin golurile înscrise de Karim Benzema (minutul 18), Toni Kroos (minutul 49) şi Casemiro (minutul 54).