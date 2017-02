Invenţie brevetată de un profesor de sport

« Alte stiri din categoria Sport

Un profesor de educaţie fizică din Botoşani a obţinut un brevet de invenţie de la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM).

Vasile Andrieş, care este la catedră de 15 ani şi predă educaţia fizică la Şcoala 6 „Grigore Antipa” din Botoşani şi coordonator al Clubului Sport Relax Zăiceşti, a obţinut acest brevet pentru realizarea unui sistem multifuncţional pentru săli şi terenuri de sport, care se poate adapta în funcţie de necesităţi, formând astfel instalaţiile necesare pentru jocul de fotbal, handbal, volei, baschet, rugby sau pentru sărituri în înălţime. Datorită mobilităţii şi multifuncţionalităţii, sistemul poate fi montat rapid şi folosit în orice zonă a sălii sau a terenului de sport. „Nu am de gând să mă opresc aici cu invenţiile. Mai am şi alte obiective. În plus, în momentul când se va deschide Cornişa Park, voi avea o discuţie cu municipalitatea să punem bazele unui club sportiv de înot”, a declarat Vasile Andrieş.