Şumudică dă puţine şanse Astrei

Antrenorul echipei de fotbal Astra Giurgiu, Marius Şumudică, este nemulţumit de remiza cu Genk, 2-2, înregistrată joi seară, pe teren propriu, în prima manşă a şaisprezecimilor de finală ale Ligii Europa.

„Un rezultat injust, după mine. Cred că am avut penalty în prima repriză. La golul lor am înţeles că ar fi fost o poziţie suspectă de ofsaid, dar penalty clar. Şi una e să pleci cu 1-0. Tot timpul să revii, după ce eşti condus, e greu. Am întâlnit o echipă cu un ritm mai bun de joc, au fost mai agresivi, primii la minge, dar uşor-uşor o să creştem şi cred că meciul cu Viitorul de duminică ne va ajuta şi vom arăta altfel la Genk”, a declarat Şumudică.

Acesta consideră că va fi foarte greu echipei sale să se califice în optimile de finală ale competiţiei. „Va fi destul de dificil, trebuie să batem acolo, Genk este o echipă bună, de calitate, se vede că practică un fotbal plăcut ochiului... Avem 25-30% şanse de calificare, dar jucăm, nu avem nimic de pierdut, cred că am făcut o propagandă bună fotbalului românesc”, a mai spus tehnicianul.

Marius Şumudică susţine că Liga Europa a trecut în plan secund pentru echipa sa, care este mai interesată să pătrundă în play-off-ul Ligii I. „Asta a fost un bonus. Dar dacă ne-am califica ar fi extraordinar. Ar fi a 10-a minune a lumii, a noua a fost că am luat campionatul anul trecut”, a subliniat antrenorul.

Marius Șumudică a justificat şi schimbarea lui Sergiu Buş după doar 17 minute: „A fost o schimbare tactică, am vrut să-i dau drumul lui Nicoară în bandă, ştiam că poate să intre pe piciorul stâng, n-am fost nici mulţumit de modul cum a intrat Buş, a greşit câteva mingi... Este o decizie tactică, nu e nicio problemă. A intrat Florea foarte bine, centrare de gol iar. O să îi vină rândul iar lui Buş, iar când va intra trebuie să înţeleagă că trebuie să dea mai mult. Săpunaru a făcut un meci senzaţional, atât ca fundaş central, cât şi ca mijlocaş central”.

Astra Giurgiu şi formaţia belgiană KRC Genk au terminat la egalitate, 2-2 (1-1), joi seara, pe Stadionul „Marin Anastasovici” din Giurgiu, în prima manşă a şaisprezecimilor de finală ale Ligii Europa la fotbal.

Genk a condus de două ori, prin golurile marcate de Timoty Castagne (minutul 25) şi Leandro Trossard (minutul 83), dar Astra a reuşit să revină de fiecare dată, prin golurile înscrise de Constantin Budescu (minutul 43) şi Takayuki Seto (minutul 90).