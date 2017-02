Noul antrenor din Ştefan cel Mare, prezentat oficial

« Alte stiri din categoria Sport

Cosmin Contra a fost prezentat oficial, ieri, drept noul antrenor al lui Dinamo. Fostul fundaș dreapta al echipei naționale îl înlocuiește pe banca „alb-roșilor” pe Ioan Andone, cel care a fost demis săptămâna trecută, după ce „câinii” nu au câștigat niciun meci în 2017, iar calificarea în play-off începuse să fie periclitată.

„Am acceptat această provocare dificilă, am venit să muncesc, să încerc cât mai repede să câştig. Meciul de mâine (n.r. azi) e cel mai important, trebuie să învingem. Cred că Dinamo are o echipă bună şi îşi poate îndeplini obiectivele. Dar avem nevoie de un rezultat favorabil. Sper ca în aceste două zile, de când am venit, să le fi readus încrederea jucătorilor. I-am găsit abătuţi, e normal: joacă la Dinamo şi vin după două înfrângeri. Am încercat să creez o atmosferă bună, astfel încât să le redau încrederea. Am vrut să nu pun presiune, de aceea am semnat pentru patru luni, dar, dacă ne vom îndeplini obiectivele, cu siguranţă voi continua. Cunosc multă lume din club şi îmi e uşor să lucrez aici. Este permis orice în fotbal, chiar să nu intrăm în play-off. Dar acesta este unul dintre obiective. Fanii se văd în momentele grele, în momentul de faţă Dinamo trece printr-un moment greu. Sper să fiu antrenorul care o duce pe Dinamo în play-off şi care să câştige cele două cupe”, a declarat Contra, la prezentarea oficială.

Guriţă și-a început treaba la Dinamo, înainte de prezentarea oficială, și a condus deja primele antrenamente, înaintea meciului cu FC Botoșani, de astăzi, de pe Arena Națională, în care își va face debutul pe bancă.

La Dinamo, Cosmin Contra (41 de ani), va colabora cu Jerry Gane (antrenor secund), Javi Reyes (preparator fizic), Cătălin Grigore (antrenor cu portarii) și Silviu Ion (analist).