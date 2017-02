"Stejarii" cred în calificarea la Mondiale

« Alte stiri din categoria Sport

Fundaşul naţionalei de rugby a României, Florin Vlaicu, spune că „Stejarii” continuă să-şi urmărească obiectivul principal, acela de a se califica la Cupa Mondială din 2019 din Japonia şi crede că „tricolorii” şi-au revenit după înfrângerea în faţa Germaniei.

„Am dat un eseu cu molul, ceea ce nu mi s-a întâmplat niciodată. Contează însă cel mai mult că ne-am revenit după eşecul cu Germania şi continuăm să ne urmărim obiectivul de a ajunge la următoarea ediţie a Cupei Mondiale. Acesta este obiectivul nostru, al tuturor... Ne-am străduit să ne motivăm pentru acest meci, pentru a-l câştiga; poate nu am făcut un spectacol, dar ne-am atins scopul de a obţine victoria... Spaniolii au venit cu încredere sporită după victoria cu Rusia, noi nu am fost în apele noastre în partida precedentă, însă am câştigat şi sper să construim pe acest succes evoluţia noastră de acum încolo”, a declarat Vlaicu, într-un interviu acordat site-ului FRR, el fiind cel care a marcat toate punctele românilor.

Florin Vlaicu a reiterat că obiectivul său personal este şi acela de a ajunge la 1.000 de puncte marcate pentru naţionala frunzei de stejar, momentan fiind la doar un punct de „borna” de 800 de puncte.

Dacă îşi va atinge dezideratul, Vlaicu se va alătura unei galerii selecte a jucătorilor care au înscris o mie de puncte pentru naţionalele lor: Dan Carter (Noua Zeelandă), Jonny Wilkinson (Anglia), Neil Jenkins (Ţara Galilor), Ronan O’Gara (Irlanda) şi Diego Dominguez (Italia).