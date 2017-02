Miron, scos vinovat pentru eşecul de la Dinamo

« Alte stiri din categoria Sport

După ce a fost pus la zid pentru penalty-ul făcut în primul joc oficial din acest an contra Concordiei Chiajna, în remiza, 1-1, de pe „Municipal”, fundaşul central George Miron a fost luat din nou la ţintă de Valeriu Iftime.

Finanţatorul echipei a spus că Miron are pe conştiinţă golul marcat de Hanca, dinamovistul simţindu-se ca Messi în momentul în care l-a ridiculizat pe apărătorul lui Leo.

„Hanca a trecut acolo pe lângă Miron, de parca era Messi cu un jucător de Liga a IV-a. Miron este veşnica mea speranţă. E o greşeala mare a lui la gol şi de poziţionare şi de tot. Nu putea să treacă Hanca pe acolo dacă Miron era fotbalist adevărat”, a declarat Valeriu Iftime.

Jocul bun prestat de echipa locală l-a făcut pe finanţatorul echipei să treacă peste supărarea pricinuită de eşecul cu Dinamo, Iftime fiind convins că FC Botoşani va face o treabă bună în play-out. „Aceasta este soarta noastră. Dacă nu ştim să fructificăm ocazii rarisime... Bine măcar că am jucat fotbal adevărat. Am jucat frumos şi eu cred că pe Dinamo i-am pus la punct în câteva rânduri. Dacă ştiam să dăm gol era bine, dar dacă n-am ştiut asta este. De acum muncim în play-out. Important este că suntem o echipă care joacă fotbal. Nu ne-am făcut de râs şi chiar am dominat Dinamo”, a conchis Valeriu Iftime.

Disputat luni seară pe Naţional Arena, meciul Dinamo - FC Botoşani, contând pentru etapa a XXIV-a a Ligii I, s-a încheiat cu victoria la limită a „câinilor roşii”, scor 1-0, unicul gol fiind marcat de Sergiu Hanca în minutul 70.