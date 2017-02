Aur câştigat de Manuel Stoica în Moldova

« Alte stiri din categoria Sport

Luptătorul de greco-romane Manuel Stoica, legitimat la Clubul Sportiv (CS) Botoşani a început în forţă acest an competiţional. Sportivul pregătit de Marcel Grigore, care în acest an are ca obiectiv o medalie la Campionatul European, nu a avut adversar la prima competiţie la care a participat, turneul internaţional de lupte greco-romane găzduit de localitatea Ialoveni din Moldova.

La această întrecere la care au fost prezenţi sportivi din Moldova, România, Polonia, Ucraina, Slovacia şi Bulgaria, Manuel Stoica a câştigat medalia de aur la categoria 50 de kilograme la cadeţi. Aceeaşi performanţă, dar la copii, a obţinut-o şi Floris Ispir, în limitele categoriei 29 de kilograme, acesta fiind de asemenea pregătit de Marcel Grigore. „Mă bucur foarte mult pentru rezultatele obţinute de sportivii mei. Dacă medalia lui Manuel nu mai reprezintă o surpriză, aşteptările de la el fiind în acest an foarte mari, ţelul nostru fiind o medalie la Europene, în schimb am rămas plăcut surprins de felul în care s-a comportat Floris Ispir. A obţinut un rezultat mare care îi va da încredere. Tot ce îmi doresc este ca sportivi mei să fie sănătoşi pentru că valoroşi sunt şi vor demonstra acest lucru în acest an cu vârf şi îndesat”, a declarat Marcel Grigore, antrenorul secţiei de lupte greco-romane a CS Botoşani.