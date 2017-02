Grozavu, precaut înaintea meciului cu Pandurii

« Alte stiri din categoria Sport

Leo Grozavu, antrenorul principal al FC Botoşani, s-a arătat foarte precaut înaintea confruntării care va avea loc duminică pe „Municipal” cu Pandurii Târgu Jiu.

Tehnicianul a ţinut să-şi avertizeze elevii că vor avea o misiune foarte grea pentru a obţine victoria contra gorjenilor şi le-a cerut acestora concentrare maximă.

„Meciul cu Pandurii este din punctul meu de vedere unul foarte dificil. Am apucat să-i analizez puţin pe cei de la Pandurii şi am tras deja unele semnale de alarmă. Sper că toată lumea e concentrată şi conectată la importanţa acestui joc. Vreau să trecem peste aprecierile pe care le-am primit mai mult sau mai puţin justificate după meciul cu Dinamo. Până la urmă a fost un meci pierdut şi vreau ca toată lumea să fie în alertă maximă pentru că ne aşteaptă o partidă dificilă. Chiar dacă adversarii noştri au obţinut doar un punct în aceste trei etape, au cam pus probleme adversarilor, au avut momentele lor foarte bune de joc în care puteau să schimbe soarta jocurilor. Nu vreau să creadă cineva că ne aşteaptă o partidă facilă”, a declarat Leo Grozavu.

Tehnicianul a spus că deşi echipa sa este în momentul de faţă pe un drum bun, lucru demonstrat prin jocul prestat pe teren în cele trei meciuri oficiale din acest an, simpla prezenţă a elevilor săi pe teren nu va rezolva ecuaţia celor trei puncte puse în joc. „Trebuie să muncim, să luptăm pe teren pentru că întâlnim o echipă care nu are nimic de pierdut, joacă dezinvolt, nu are presiune, iar în fotbal fără presiune e mult mai uşor de jucat, iar eu unul sunt foarte circumspect vis-á-vis de soarta jocului dinainte câştigat. Plecăm din postura de mari favoriţi, dar trebuie să demonstrăm asta pe teren”, a adăugat principalul grupării locale.

Partida FC Botoşani - Pandurii Târgu Jiu, meci contând pentru etapa a XXV-a a Ligii I va avea loc duminică, 26 februarie, de la ora 13:30, jocul urmând a fi transmis în direct de Digi, Dolce şi Look.