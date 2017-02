« Alte stiri din categoria Sport

Fostul internaţional de tineret al FC Botoşani, George Miron, şi-a asumat greşelile din ultima perioadă care l-au costat postul de titular şi a spus că îşi doreşte să treacă cât mai repede peste această perioadă mai puţin fastă din cariera sa. „Chiar dacă am 22 de ani, cred că sunt destul de matur şi nu sunt de acceptat greşelile pe care le-am făcut. Îmi asum greşelile pe care le-am făcut şi sper să trec peste asta şi să nu se mai repete. Nu vreau să comentez ce a spus domnul Iftime despre mine. Pur şi simplu, atunci când a trebuit să iau ultima decizie ba am atacat decisiv, ba nu am gândit-o bine şi asta m-a costat foarte mult”, a declarat George Miron.

Referindu-se la jocul cu Pandurii, apărătorul lui Leo Grozavu a spus că meciul va fi unul dificil. „Va fi un joc greu deoarece ei nu vor avea nimic de pierdut. Vor veni să joace fără teamă, fără presiune. Eu spun că vom câştiga. Nu avem voie să obţinem o remiză sau să pierdem”, a adăugat Miron.