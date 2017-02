Eliminare din Europa pusă pe seama arbitrajelor

« Alte stiri din categoria Sport

Astra Giurgiu a fost eliminată din Liga Europa la fotbal de KRC Genk, care s-a impus cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, în Belgia, în manşa a doua a şaisprezecimilor de finală ale competiţiei. Spaniolul Alejandro Pozuelo a marcat singurul gol al partidei în minutul 67, dintr-o lovitură liberă de pe partea stângă, surprinzându-l pe portarul Silviu Lung jr. În tur, la Giurgiu, scorul a fost 2-2.

Marius Şumudică a fost eliminat pentru proteste şi a trăit finalul în tribună, alături de fanii lui Genk. Tehnicianul pune eliminarea exclusiv pe seama arbitrajului. „Consider că dacă ni se oferea penalty-ul de acasă, dacă azi (n.r. - joi) nu se dădea lovitură liberă la golul lor, aveam o şansă. I-a împins cât a putut. M-a eliminat. Ne-a dat şapte galbene. Nu te poate arbitra un arbitru din Olanda când joacă o echipă din Belgia. Ăştia suntem. Am atras atenţia. Au venit în cabine, ne-au pus să schimbăm crampoanele, nu le convenea nimic. Ne-au tratat ca pe ultimii oameni. Am pierdut calificarea la Giurgiu şi la ocazia lui Budescu din prima repriză. Nu am ce să le reproşez. Datorită lor am ajuns aici. Jos pălăria pentru ei. Dacă marcam noi primii, ne dădeau două roşii şi întorceau rezultatul. Râdeau şi fanii în tribună şi spuneau că asta se întâmplă cu echipele belgiene, că sunt puţin ajutate. Nu ştiu cum am rezistat. Un arbitraj ca pe vremuri, când trebuia să câştige gazdele. Mă bucur că a venit patronul alături de echipă, dar îmi pare rău că nu am putut să îi facem o bucurie”, a spus Şumudică.

Un discurs similar a avut şi vedeta echipei, Constantin Budescu. Acesta este de acord cu Marius Şumudică şi a criticat şi el prestaţia brigăzii de arbitri: „Pot să-mi reproşez că nu am marcat când am avut ocazia, dar în rest zic că noi am făcut un meci bun. Probabil am deranjat că am ieşit din grupe, trebuiau să ne spună mai devreme, stăteam acasă şi ne vedem de treabă în campionat. Ne-am bucurat de fotbal, nu am fost nici lăsaţi, asta este, mergem mai departe. Am muncit foarte mult, le-am făcut faţă, dar nu am marcat şi am pierdut calificarea. Se putea mai mult, dar în mare ne-am achitat de sarcinile date de antrenor. Este o performanţă istorică pentru Astra, pentru România, dar acum trebuie să ne concentrăm pentru play-off”.

Realitatea e că echipa belgiană s-a calificat în optimile de finală graţie pragmatismului său în dubla manşă cu Astra, care a avut şanse mari de gol în cele două meciuri, dar nu a reuşit să le concretizeze. Genk şi-a menţinut parcursul perfect acasă în acest sezon european, cu şapte victorii din tot atâtea meciuri.

De partea cealaltă, pentru Astra Giurgiu a fost cea mai mare performanţă din istoria clubului şi prima calificare în primăvara europeană, acolo unde campioana a ajuns după ce a terminat pe locul 2 o grupă din care au mai făcut parte AS Roma, Viktoria Plzeň şi Austria Viena.