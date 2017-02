Lucescu şi-a revenit după eliminarea dramatică

« Alte stiri din categoria Sport

Mircea Lucescu a ajuns la aproape 72 de ani şi a avut o mulţime de succese în carieră. Dar memoria suporterului român reţine şi dezamăgirile, mai ales cele venite în ultimele momente ale jocurilor. Un astfel de caz este cel de joi seară, de la Sankt Petersburg, când Zenit conducea cu 3-0 în minutul 90, adică scor de calificare, dar echipa lui a luat gol şi n-a mai putut reacţiona. Deşi a trăit una dintre marile supărări ale carierei, Lucescu a avut puterea să găsească o vorbă de îmbărbătare pentru jucători. „Ce să le spun? I-am felicitat pentru faptul că au ajuns să anuleze scorul din tur şi i-am încurajat să ne concentrăm pentru campionat”, a declarat Lucescu într-un interviu oferit pentru blog-ul danielnanu.ro.

Întrebat cum de mai are puterea să continue după astfel de dezamăgiri, Lucescu a fost ferm: „Ce altceva am de făcut? Eu mereu am încercat să-mi analizez şi să-mi anticipez viaţa. Încă de când plecam la şcoală dimineaţa înfulecând o felie de pâine, nici măcar unsă cu unt, de cele mai multe ori. Dar înfrângerile de care am avut, din nefericire, parte, precum asta, nu le-am putut anticipa”.

Cel mai apreciat antrenor român al momentului a dezvăluit şi cum reuşeşte să se restarteze după o sincopă, dar şi care este persoana care îl ajută să pregătească mereu ziua de mâine, fără să fie acaparat de nemulţumirea de moment. „Cu Nelly (n.r. - soţia) îmi e mai uşor să o iau de la capăt, să gândesc meciul de peste o săptămâna, cu ŢSKA Moscova. Ce altceva am de făcut? Să merg în Hawaii, în Seychelles? Să stau sub o umbrelă? Asta e simplu. Dar nu aş suporta. Le-am şi declarat celor de la «Marca» în interviul care a apărut săptămâna asta, că voi antrena cât voi mai avea pasiune. Pasiunea mea nu dispare nici chiar când iau gol în ultimul minut al unui meci în care aveam calificarea aproape în buzunar”, a mai declarat Lucescu.