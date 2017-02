Kuku şi Golofca au pus gând rău campioanei

« Alte stiri din categoria Sport

Benjamin Kuku şi Cătălin Golofca, jucătorii care au punctat în repriza a doua aducând victoria FC Botoşani în meciul cu Pandurii au declarat că cele trei puncte le dau un moral bun pentru confruntarea din ultima etapă cu Astra.

„Mă bucur că am luat cele trei puncte. În play-out vreau să avem forţă şi să terminăm pe locul 7. Tot ce am şi ce reuşesc este de la Dumnezeu. Vreau să demonstrez că pot mai mult. Dacă pot să marchez în fiecare meci e perfect pentru că vreau să-mi cresc cota. În fiecare meci vrem să luăm cele trei puncte, dacă mergem montaţi la Giurgiu putem să batem”, a declarat Benjamin Kuku, completat de Cătălin Golofca: „A fost o victorie mare. Un meci greu. Pandurii e o echipă bună. Sunt puncte importante, ne vor ajuta, mergem apoi la Astra, campioana României, îi respectăm, dar mergem să luăm puncte. Ne-au egalat dintr-o greşeală, eram sigur că o să întoarcem rezultatul. Eram dornic să intru, am încercat să-mi ajut echipa. A fost greu suspendat patru etape, am trecut cu bine peste”.