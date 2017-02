Lucian Bute, la pământ

« Alte stiri din categoria Sport

Lucian Bute, învins prin KO de columbianul Eleider Alvarez, sâmbătă dimineaţa, la Quebec (Canada), într-un meci la categoria semigrea, a precizat că are nevoie de o perioadă de reflecţie înainte de a lua o decizie în privinţa viitorului carierei sale pugilistice.

„Nu pot spune acum dacă mă voi retrage. În acest moment aş putea afirma că nu. Însă poate că, după una sau două luni de repaus, nu voi mai avea dorinţa de a continua”, a afirmat fostul campion mondial la finalul meciului.

Bute a recunoscut că a fost surprins de Alvarez cu lovitura de dreapta la figură care l-a trimis la podea şi nu crede că aceasta a fost cea mai grea înfrângere din cariera sa. „Consider că am fost în meci. Mă simţeam foarte confortabil şi am lăsat mâinile să plece, însă el m-a surprins cu dreapta sa. Astfel de lucruri se pot întâmpla în lumea boxului. Toate înfrângerile fac rău şi nu pot spune că aceasta a fost cea mai dură pe care am suferit-o. Am acum nevoie însă de o pauză”, a mai spus boxerul român, care a ţinut să-l felicite, totodată, pe columbian pentru victoria sa.

Dacă nu se va retrage din activitate, Bute, care va împlini 37 de ani pe 28 februarie, ar putea boxa din nou cu canadianul de origine haitiană Jean Pascal. Românul a mai luptat cu Pascal, fiind învins la puncte în 2014, tot la categoria semigrea.

Cea mai frumoasă victorie pentru Alvarez

Alvarez declarase înaintea meciului de la Quebec City că îl va forţa pe Bute să se retragă. „Lupta noastră va fi probabil ca un meci de şah, dar, din cauza unghiului local, meciul va deveni emoţional la un moment dat. Îi voi provoca retragerea definitivă lui Lucian Bute, pe 24 februarie”, spunea atunci Alvarez.

După meci, Eleider Alvarez a declarat că victoria de sâmbătă dimineaţă este „cea mai frumoasă victorie de la debutul carierei” sale. „Aveam nevoie de o performanţă frumoasă pentru a-mi păstra locul de challenger. Acum nu mai există nicio scuză pentru a nu se organiza meciul împotriva lui Stevenson”, a spus columbianul.

Referindu-se la lovitura cu care l-a surprins pe român, Alvarez a explicat: „Este o lovitură pe care am mai utilizat-o. Am încercat să o expediez ceva mai devreme în meci, însă Bute era la o distanţă prea mare. Atunci când am rămas corp la corp cu el, am putut în sfârşit”.

KO din doi pumni

Lucian Bute a fost învins de columbianul Eleider Alvarez prin KO în repriza a cincea. Până la KO, meciul fusese echilibrat, Bute având un plus de iniţiativă. În runda a doua, ambii boxeri s-au ales cu tăieturi, Bute la nas, iar Alvarez la frunte. În runda a cincea, românul a fost surprins de columbian cu o lovitură de dreapta la figură, iar apoi sud-americanul a expediat şi al doilea pumn, tot cu dreapta, trimiţându-l la podea pe fostul campion mondial IBF la categoria supermijlocie, iar Bute nu a mai reuşit să se ridice.

În vârstă de 32 de ani, Eleider Alvarez a câştigat cu această ocazie al 22-lea meci al său din tot atâtea disputate în cariera profesionistă (11 KO). Acesta va lupta acum pentru titlul mondial WBC la categoria semigrea cu canadianul Adonis Stevenson, deţinătorul centurii.

Lucian Bute, care va împlini 37 de ani pe 28 februarie, a suferit a patra sa înfrângere din cariera profesionistă (două KO), care mai cuprinde 32 de victorii (25 de KO) şi un meci egal. Fost campion mondial la categoria supermijlocie, versiunea IBF, Bute nu are nicio victorie în ultimele sale trei meciuri, pierzând două (cu James DeGale) şi terminând altul al egalitate (cu Badou Jack).