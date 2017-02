Meci trăit cu emoţii de Cornel Şfaiţer

« Alte stiri din categoria Sport

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, a declarat că victoria cu Pandurii a fost una muncită, recunoscând că unii dintre jucătorii cărora Leo le-a dat şansa să joace nu s-au ridicat la nivelul aşteptărilor, unul dintre cei vizaţi fiind apărătorul George Miron.

„Sunt mulţumit pentru cele trei puncte. E o victorie importantă pentru noi. Sincer vă spun, mi-a fost frică de acest meci. Am început binişor, puteam face 2-0, dar am fost egalaţi şi puteam chiar lua golul doi. Am scăpat cu şansă şi pot spune că am trăit cu emoţii meciul. Important este că am terminat cu bine acest meci şi că am câştigat. Cel mai mult mă bucur pentru Kuku. Şi cu Craiova şi cu Pandurii a făcut diferenţa în momente cheie”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.