Scuze penibile găsite de antrenor

« Alte stiri din categoria Sport

Dacă înaintea jocului a spus că nu este deloc deranjat de ora la care se dispută partida cu Pandurii, Leo Grozavu a declarat după joc că ora a fost oarecum ciudată pentru unii dintre elevii săi care probabil la prânz dorm. „Ora de disputare a jocului a fost una ciudată, la 13:30 alţii merg la prânz, alţii dorm. Oricum, este o victorie importantă ca orice victorie. Trebuia să luăm aceste puncte, plecam din postura de favorită, am avut o presiune suplimentară. Nu s-a pus problema învingătoarei. A fost un moment important la începutul reprizei secunde când Pandurii au ratat o ocazie bună. Am fost nevoit să fac schimbări în echipă. Etapa viitoare nu vrem să ne facem de râs, întâlnim campioana. Am dominat Pandurii, am atacat, am construit, nu e uşor pe un asemenea teren uscat”, a declarat Leo Grozavu.