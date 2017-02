Mihai Stoichiţă, validat preşedinte al Comisiei Tehnice

« Alte stiri din categoria Sport

Antrenorul Mihai Stoichiţă a fost validat, ieri, de Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) în funcţia de preşedinte al Comisiei Tehnice, transmite Agerpres.

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat într-o conferinţă de presă că a fost aprobată întreaga componenţă a Comisiei Tehnice, din aceasta urmând să facă parte, în afară de Mihai Stoichiţă, alţi 18 oameni de fotbal.

Componenţa nominală a Comisiei Tehnice a FRF este următoarea: Mihai Stoichiţă - preşedinte, Ionuţ Badea, Aurel Ţicleanu - vicepreşedinţi, Sandu Tăbîrcă - secretar general, Ion Geolgău, Marcel Răducanu, Dumitru Dumitriu, Miodrag Belodedici, Ion Vlădoiu, Dan Apolzan, Ionel Augustin, Dumitru Moraru, Mihai Ianovschi, Ciprian Paraschiv, Christos Papadopoulos - membri, Vlad Munteanu, Marcel Puşcaş, Andrei Vochin, Vlad Ungureanu (secretar) - membri fără drept de vot.

Stoichiţă, care ocupă de la începutul lunii februarie şi funcţia de director tehnic al FRF, a declarat, ieri, că fostul fotbalist Marcel Răducanu va aduce un plus Comisiei Tehnice prin experienţa pe care o are în Germania în dezvoltarea sectorului juvenil. „Marcel Răducanu va fi în România trei zile pe lună, una în care vom avea şedinţa, iar în alte două va avea contacte cu membrii FRF de la nivel de copii şi juniori. El are o experienţă vastă în Germania în sectorul juvenil şi am reuşit să îl convingem să facă parte din această comisie. De asemenea, i-am propus domnului Emeric Ienei să fie preşedintele de onoare al Comisiei Tehnice. Aşteptăm un răspuns pentru că am fi onoraţi să avem alături de noi figuri importante ale fotbalului românesc”, a spus Stoichiţă.