Probleme cu Stadionul Dinamo

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că este posibil ca Stadionul Dinamo din Şoseaua Ştefan cel Mare să nu intre în planul de modernizare pentru organizarea în România a Euro 2020. El a explicat că dintre cele patru stadioane, Arcul de Triumf, Steaua, Rapid şi Dinamo, pe care România s-a obligat să le modernizeze pentru a primi organizarea Campionatului European, cel din Şoseaua Ştefan cel Mare are probleme în ceea ce priveşte dreptul de proprietate. Mai exact, Stadionul Dinamo are mai mulţi proprietari, unul deţine o tribună, altul pista de atletism şi aşa mai departe. „Procedura a intrat în linie în ceea ce priveşte trei din cele patru stadioane, Arcul de Triumf, Steaua şi Rapid. Dificultăţi mari întâmpinăm la Dinamo. E o situaţie extrem, extrem de complicată în ceea ce înseamnă dreptul de proprietate asupra stadionului Dinamo. Am rămas mirat să aflu că unul e proprietar pe o tribună, altul pe pista de atletism, apoi altcineva a investit acolo o grămadă de bani, bani care nu se văd. Aşa că e o situaţie extrem de complicată. Nu e o situaţie clară în ceea ce priveşte dreptul de proprietate. Când Compania Naţională de Investiţii (CNI) face o investiţie într-un stadion, acel stadion trebuie să treacă sub CNI. Ca să faci această procedură este nevoie ca o persoană, un reprezentant al unei persoane juridice să facă acest lucru. Iar în momentul de faţă nu ai o singură persoană care să îşi poată asuma această responsabilitate”, a spus Burleanu.

Întrebat dacă FRF va schimba Dinamo cu o altă arenă din Bucureşti, Burleanu a răspuns: „Aşteptăm reacţii din acest punct de vedere, altfel va trebui să identificăm o altă variantă. Aşteptăm... dacă am fi identificat o altă variantă ar fi însemnat că Dinamo nu mai are nicio şansă de a intra în acest program guvernamental de investiţii”.

România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatul European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. UEFA obligă ţările organizatoare să pună la dispoziţie alte patru stadioane la standarde internaţionale pentru antrenamentele oficiale ale echipelor naţionale. Cele patru arene pe care România le-a ales pentru a le moderniza sunt Arcul de Triumf, Steaua, Rapid şi Dinamo.