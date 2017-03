Meciuri internaţionale pentru juniori

« Alte stiri din categoria Sport

Echipele de juniori A şi B ai FC Botoşani au susţinut recent în capitala Moldovei câte două meciuri de verificare în compania echipelor de juniori ale Zimbrului Chişinău

Clubul botoşănean a făcut deplasarea la această acţiune cu şase antrenori şi 37 de jucători, 20 dintre aceştia făcând parte din echipa juniorilor B şi 17 la juniori A. „Jocurile s-au desfăşurat la baza sportivă a echipei Zimbru Chişinău, unde am fost plăcut surprinşi de condiţiile oferite în ceea ce priveşte cazarea şi masa. Baza sportivă este compusă dintr-un stadion de 10.500 locuri, două terenuri de antrenament de dimensiuni normale, unul cu iarbă naturală şi unul sintetic, un teren sintetic pentru jocuri 7x7 şi un teren sintetic 40x20 metri. De asemenea, complexul mai cuprinde un hotel de trei stele cu restaurant, corpuri de cazare pentru jucătorii Zimbrului, o clădire de birouri, o clădire cu vestiare şi sală de forţă. Chiar dacă rezultatele obţinute sunt nesatisfăcătoare, consider că experienţa a fost benefică şi ne-ar putea ajuta în viitor prin aducerea unor îmbunătăţiri pe plan managerial”, a declarat Daniel Stoica, director tehnic al Centrului de copii şi juniori al FC Botoşani

În primul joc, juniorii B ai grupării locale au întâlnit echipa jucătorilor născuţi în anul 2001 a Zimbrului Chişinău, meci încheiat la egalitate, 0-0, pentru ca în al doilea meci să piardă cu 2-0 în faţa echipei Zimbru cu jucători născuţi în anul 2000.

Juniorii A au jucat două meciuri de verificare cu echipa similară a gazdelor, meciurile fiind câştigate de Zimbru Chişinău cu scorurile de 5-0 şi 8-1. „De precizat ar fi că lotul echipei Zimbru II joacă în campionatul de seniori Liga a II-a Republicii Moldova”, a afirmat director tehnic al centrului de copii şi juniori al FC Botoşani.