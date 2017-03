Timişoara ameninţă cu boicotul Cupei Ligii

« Alte stiri din categoria Sport

Bănăţenii s-au calificat în finala Cupei Ligii după ce a învins cu scorul general de 7-3 pe Târgu Mureş. Totuşi, antrenorul Ionuţ Popa susţine că echipa pe care o antrenează ar putea să nu se prezinte în ultima fază a întrecerii până nu va primi banii pentru finala Cupei Ligii înaintea jocului. Astăzi, Liga a reacţionat.

Bănăţenii au ameninţat că nu se vor prezenta la finală, care ar trebui să se dispute pe 20 mai. Ionuţ Popa spune că nu vrea să păţească la fel ca şi Steaua, după ce Laurenţiu Reghecampf a anunţat în cadrul conferinţei de marţi că „roş-albaştrii” nu au primit remuneraţia pentru câştigarea trofeului în sezonul trecut. „Noi ne oprim aici. Nu ne vom prezenta la finală pentru că l-am auzit astăzi (n.r. - marţi) pe Reghe când zicea că nu au primit banii până acum. Dacă nu ne dau banii până la finală, nu ne prezentăm. Nu jucăm finala, că dacă vom juca batem şi Steaua şi Dinamo... Dacă nu ne dau banii nu jucăm, o să facem chetă şi să plătim amenda”, a declarat Ionuţ Popa la finalul jocului.

ACS Poli Timişoara şi-a asigurat prin prezenţa în ultimul act un cec de 175.000 de euro.

Probleme financiare în Banat

Returul semifinalei cu ASA Târgu Mureş, disputat pe Stadionul „Dan Păltinişanu”, a fost în pericol să nu se mai dispute din cauza datoriilor pe care clubul le avea către Consiliul Judeţean, instituţia care administrează arena. „Bine că s-a jucat acest meci şi bine că s-a terminat. Cei de la Consiliul Judeţean nu au vrut să ne lase să jucăm până nu plătim o taxă restantă. Am pus banii de la noi pentru a ne lăsa să jucăm. Am strâns 6.000 de lei şi am plătit banii cu o oră şi jumătate înainte de meci. Am vrut să le dedic victoria celor de la Consiliul Judeţean, dar nu m-au lăsat alţii. Eu credeam că ăştia de la Consiliul Judeţean se ocupă mai mult cu satele, cu câmpurile, nu cu stadionul. Nu sunt fericit. Îmi pare rău de tot ce se întâmplă”, a mai spus Ionuţ Popa.

ACS Poli Timişoara este prima echipă calificată în finala Cupei Ligii la fotbal, după ce a învins-o pe ASA Târgu Mureş cu scorul de 3-1 (2-0), marţi seara, pe Stadionul „Dan Păltinişanu” din Timişoara, în manşa secundă a semifinalelor. Brazilianul Pedro Henrique a reuşit o „dublă” (minutele 17 şi 27), primul gol venind în urma unei centrări a croatului Josip Fucek, iar celălalt cu un şut din marginea careului. Celălalt gol al gazdelor a fost marcat de Gabriel Cânu (minutul 65), cu capul, în urma unei lovituri libere executate de Fucek. Pentru oaspeţi a punctat Andrei Sin (minutul 48), cu un şut cu boltă din unghi, la colţul lung.

Poli se impusese şi în primul meci, cu scorul de 4-2.

LPF dezminte întârzierea plăţilor

Ieri, Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a reacţionat şi spune că îşi exprimă surprinderea şi nedumerirea în urma declaraţiilor făcute de tehnicianul bănăţenilor. „Ne exprimăm încă o dată convingerea că antrenorii cluburilor de fotbal din Liga I ar trebui să se rezume la a comenta jocul echipelor de fotbal, acolo unde competenţele lor sunt maxime, şi nu aspecte care ţin de administraţia cluburilor de fotbal. De asemenea, subliniem că LPF are o relaţie excelentă cu sponsorul oficial al Cupei Ligii. Această companie este alături de Liga Profesionistă de Fotbal de aproape trei ani şi, ceea ce e cel mai important, este la zi cu obligaţiile financiare faţă de LPF”, se arată în comunicatul Ligii.