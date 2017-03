Becali îşi bagă echipa în şedinţă

« Alte stiri din categoria Sport

Gigi Becali nu a văzut umilinţa la care au fost supuşi elevii lui Laurenţiu Reghecampf, fiind plecat pentru câteva zile cu familia într-o vacanţă la Moscova şi alte oraşe din zonă. Becali, care se aştepta la altceva din partea echipei la meciul retur din semifinala Cupei Ligii cu Dinamo, a rămas fără replică în momentul în care a aflat cum s-au derulat evenimentele pe Arena Naţională.

În aceste condiţii, şeful Stelei a decis să-şi întrerupă imediat concediul şi să revină de urgenţă la Bucureşti, sosirea fiind programată pentru astăzi. „Ştiu că e gravă situaţia, aşa că am decis să revin mâine (n.r. - astăzi) în ţară. Nu se pune problema să-l dau afară pe Reghe. Nu am apucat să văd meciul, dar am aflat ce s-a întâmplat şi ce este pe la echipă. Nu pot să vă spun acum mai mult, dar veţi vedea că voi rezolva toate problemele în cel mai scurt timp”, a spus Gigi Becali pentru Digi Sport.

Suporterii şi-au pierdut răbdarea

Şi suporterii „roş-albaştri” şi-au pierdut răbdarea şi pe finalul meciului cu Dinamo i-au cerut demisia antrenorului Laurenţiu Reghecampf. După meci, fanii s-au îndreptat spre autocarul vicecampioanei, unde au continuat să scandeze „demisia”. „Nu a venit nimeni de la echipă să ne salute la finalul meciului decât Alibec şi Niţă. De ce nu aţi venit să vorbiţi cu noi? Dacă nu ne băgaţi în seamă şi nu ne apreciaţi, înseamnă că nu ne vreţi lângă voi. De şapte, opt luni venim după voi şi nu ne băgaţi în seamă”, s-au plâns suporterii lui Florin Tănase şi Boldrin.

Nici antrenorul cu portarii Florin Tene nu a scăpat de fani şi s-a dus să vorbească cu o parte din ei. „Jucătorii nu mai vin la noi? Reghe trimite doi jucători la noi? Aroganţa asta a voastră o să aducă tot mai puţini oameni la stadion”, au continuat să puncteze susţinătorii „roş-albaştri”.

Reghecampf nu-şi reproşează nimic

Totuşi, tehnicianul e convins că postul lui nu este în pericol, menţionând încă o dată că e convins că va câştiga titlul. „Nu am ce să îmi reproşez”, a spus încă o dată Reghecampf, criticând lipsa de agresivitate a jucătorilor. „În niciun moment nu am fost mai buni decât cei de la Dinamo. Probabil că ei au mai multă dorinţă şi ambiţie, iar acest lucru s-a văzut la fiecare duel. Eu nu îmi fac probleme că nu putem alerga, totul ţine doar de atitudine. Tănase are calitate, dar trebuie să ţinem cont că el a intrat pe teren cu două luni mai devreme decât trebuia să o facă. E nevoie de răbdare cu el şi e incorect să punem presiune. Aştept mult mai mult de la Boldrin şi de la De Amorim. Acesta din urmă are o calitate incredibilă. Aştept mai mult de la toţi jucătorii, dar în special de la cei în care s-a investit”, a spus Reghe, după derby.

Echipa lui Gigi Becali a pierdut cu scorul general 2-7 dubla manşă cu Dinamo din semifinalele Cupei Ligii. Astfel, în finala Cupei Ligii se vor întâlni Dinamo şi ACS Poli Timişoara, echipă care a trecut de ASA Târgu Mureş cu scorul general de 7-3. Echipa din Şoseaua Ştefan cel Mare a ajuns la trei victorii consecutive în derby-urile cu Steaua, care nu a mai câştigat de 10 meciuri în faţa marii rivale.