Patrick Petre, arma secretă a lui Cosmin Contra

În vârstă de 19 ani, Patrick Petre a fost arma secretă a lui Cosmin Contra, el marcând la prima atingere de balon. „Vorbeam şi cu colegii de pe bancă, am fost inspirat cu Patrick. Vreau să îşi bage minţile în cap, el poate să ajungă fotbalist, dar trebuie să muncească foarte mult”, a mai spus „Guriţă”.

Trimiterea lui Patrick Petre pe teren în minutul 72 a surprins pe toată lumea, mai ales că mijlocaşul părea a fi intrat într-un con de umbră. „Este o seară pe care o visam de când eram copil. Sunt foarte fericit că am reuşit să îi învingem, mi-am îndeplinit cel mai mare vis. Nu am avut nicio emoţie, am pregătit meciul excelent, ca la carte. Ei nu au avut nicio şansă să spere la finală. Abia a început! Probabil domnul Contra a văzut că m-am antrenat exemplar şi mi-a oferit această şansă. Sunt 100% pregătit să joc în continuare. La tata m-am gândit prima oară când am dat golul. Mi-am imaginat cum a sărit de pe canapea când am marcat”, a spus Petre jr la Digi Sport.

Acesta a fost al treilea gol marcat de Patrick în această stagiune, precedentele două venind în Cupa României.

Patrick a vorbit şi despre faza penalty-ului, după ce din imaginile în direct s-a observat cum el a cerut să execute. „Nu eu eram desemnat să execut. Bine că m-am liniştit că poate mă entuziasmam prea tare şi ratam”, a mai spus juniorul.

Patrick Petre a adunat, în tricoul lui Dinamo, 11 meciuri în toate competiţiile acestei stagiuni.